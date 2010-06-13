مرتضی پیله ور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پساب حاصل از تصفیه خانه فاضلاب لاهیجان با رعایت استانداردهای بین المللی آماده استفاده در امور کشاورزی و ورود به طبیعت است.

وی یاد آور شد: برای اجرای این تصفیه خانه تاکنون بیش از 90 میلیارد ریال و برای مجموع طرح فاضلاب لاهیجان نزدیک به 170 میلیارد ریال هزینه شده است.

نماینده مجری طرح فاضلاب گیلان گفت: این پروژه امسال دارای اعتباری افزون بر 45 میلیارد ریال از محل اعتبار استانی است و پیش بینی می شود 120 میلیارد ریال نیز از محل فاینانس بانک ملی در اختیار این طرح قرار گیرد.

وی با اعلام اینکه از آغاز بهره برداری رسمی از پروژه تصفیه خانه فاضلاب لاهیجان در آینده نزدیک خبر داد و یاد آورشد: تصفیه خانه فاضلاب لاهیجان در فاز نخست با ظرفیت 26 هزار مترمکعب در روز فعال است و با ظرفیت موجود شبکه های احداثی و پتانسیل موجود شبکه های فاضلاب سنتی که از قبل وجود داشته، هم اکنون 65 درصد خروجی فاضلاب های سنتی شهر لاهیجان در حال ورود به تصفیه خانه این شهر بوده و تصفیه می شود.