حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال برای این تعداد بیمه شدگان شش میلیارد و 800 میلیون ریال حق بیمه پرداخت شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را حمایت از طرحهای اشتغالزای و ترغیب مدد جویان به اشتغال عنوان کرد و اظهارداشت: مددجویانی که طرحهای اشتغالزایی اجرا کنند زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان در ادامه مدیریت زمان درارائه خدمات را مهمترین عامل در جلب رضایت محرومان دانست و افزود: مدیریت زمان و اولویت بخشیدن به فعالیتها و تقسیم بندی آنها به امور فوری و ضروری موجب می شود تا زمان کافی برای پرداختن به برنامه های سازمان تامین و ارائه خدمات به محرومان در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه در مدیریت زمان اهداف دقیق و روشن است مطالعه دقیق، دقت در برنامه ریزی و زمانبندی امور را راهکار مناسبی برای کاهش فقر دانست و گفت: مهمترین رسالت و بینش کمیته امداد خدمت رسانی به قشریست که باید خدمات را به موقع و در زمان خاص خود دریافت کنند، بنابراین امدادگران این نهاد باید برای فقر زدایی همت و خدمات را متناسب با نوع نیازمددجویان در زمان مناسب ارائه کنند.

علیمحمدی خاطر نشان کرد: برای تحقق کامل اهداف باید پس از هر دوره زمانی دستاوردها و عملکرد ها را ارزیابی و روشهای درست رسیدن به هدف را شناسایی کرد.