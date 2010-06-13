راه اندازی سیستم جامع بانکی دفاتر ICT روستایی/ ارائه خدمات آنلاین به روستائیان

محمود افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نرم افزار جامع بانکی روستایی "سیمیا"، زیرمجموعه سامانه خدمات بانکداری الکترونیک یکپارچه پست بانک ایران (فراز) است که بانکداری آنلاین روستایی را عملیاتی می کند، اظهار داشت: با اجرایی شدن این پروژه امکان ارایه خدمات بانکی به صورت برخط ( آنلاین ) و در کمترین زمان ممکن به ساکنان روستاها فراهم می شود.

وی با بیان اینکه نرم افزار فراز که سامانه خدمات بانکداری الکترونیک یکپارچه پست بانک است، به صورت کاملا بومی و با تلاش کارشناسان فناوری اطلاعات پست بانک طراحی و تولید و در تمامی شعب پست بانک نصب و راه اندازی شده است، گفت: با این نرم افزار امکان ارائه انواع خدمات بانکی به صورت یکپارچه لحظه ای، بانکداری اینترنتی، بانکداری از طریق موبایل، پیام کوتاه و تلفن بانک در سراسر کشور فراهم می شود.

مدیرعامل شرکت پست بانک ادامه داد: بخش روستایی این سیستم که اطلاعات بانکداری را در روستا پیاده سازی و اجرا می کند توسط نرم افزار سیمیا انجام می شود.



به گزارش مهر، سیستم جامع بانکی روستایی "سیمیا" به صورت پایلوت در دفاتر ICT روستایی استان گلستان، نصب و راه اندازی شده است که با کمک این نرم افزار، علاوه بر ارتباط با سیستم یکپارچه بانکی پست بانک، با تمامی بانک هایی که رویه بانکداری متمرکز را مورد استفاده قرار می دهند، امکان تبادل مشتری وجود دارد.

با نصب و راه اندازی نرم افزار سیمیا در روستاها، ساکنان آن می توانند در نزدیک ترین دفتر خدمات بانکی پست بانک ایران سپرده گذاری کرده و از طریق هر یک از دفاتر خدمات بانکی روستایی دیگر، فعالیت های بانکی خود را انجام دهند.