به گزارش خبرنگار مهر، تیم وزنه برداری جوانان ایران قرار است در سی و ششمین دوره رقابت های جهانی در بلغارستان شرکت کند و این درحالی است که هنوز آزمایش دوپینگ ورزشکاران کشورمان حاضر در این رقابت ها حاضر نیست.

مسئولان ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در تلاشند تا با رایزنی با مسئولان آزمایشگاه کلن آلمان، شرایطی را فراهم کنند تا مسئولان فدراسیون وزنه برداری هر چه زودتر از وضعیت وزنه برداران اعزامی به بلغارستان با اطلاع شوند. در صورتی که آزمایش دوپینگ وزنه برداری مثبت باشد، وزنه بردار جایگزین به این رقابت ها اعزام خواهد شد.

برپایه این گزارش، وزنه برداران در دو گروه عازم رقابت های جهانی خواهند شد. گروه اول روز سه شنبه به صوفیه اعزام خواهد شد و گروه دوم روز چهارشنبه.

سی و ششمین دوره رقابت های وزنه برداری جوانان جهان از تاریخ 21 تا 30 خردادماه با حضور 53 کشور جهان در "یونیورسیاد اسپورتس هال" صوفیه بلغارستان برگزار می شود. ایران با 5 وزنه بردار در این مسابقات حضور خواهد یافت.