استواری ایرانیان بر حق هسته ای خود ستودنی است/ امت اسلام از ایران حمایت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه مهم انگلیسی زبان "نیشن" در مقاله ای تحت عنوان "هدف گیری کشور اسلامی ایران" در این باره می نویسد: تحریمهای شورای امنیت بار دیگر روی برخورد تبعیض آمیز قدرتهای غربی نسبت به کشورهای اسلامی تاکید ورزید. این قطعنامه باعث خواهد شد تا ایران مقاومت بیشتری از خود نشان دهد و بسیاری از کشورها نیز نسبت به این تحریمها که دارای انگیزه سیاسی بوده استقامت و مقاومت خواهند کرد.

"پاکستان آبزرور" روزنامه انگلیسی زبان نیز می نویسد: ایران توانایی مقاومت علیه فشار خارجی نامعقول را دارد و ملت ایران از اراده قوی برای حفاظت از وجهه و آبروی کشور خود برخوردار می باشد.



این روزنامه در ادامه می نویسد:عصر اجرای تحریمها از سوی سازمان ملل به خاطر حمایت از منافع آمریکا سپری گشته و این تحریمها نمی توانند یک ملت با اراده مثل ایران را تضعیف نماید که نسبت به حفاظت از منافع و وجهه ملی خود مصمم می باشد.

روزنامه انگلیسی زبان "پست" نیز در این باره می نویسد: تحریمهای جدید باعث تقویت اراده ایران برای ادامه دادن به برنامه هسته ای صلح آمیز خود خواهد شد. این تحریمها به احساسات ضد آمریکایی بین مسلمانان جهان دامن خواهند زد.



روزنامه معروف انگلیسی زبان "نیوز" نیز طی سرمقاله خود می نویسد: از نظر تاریخی، تحریم ها علیه ایران بی نتیجه بوده و اغلب به تشدید احساس نارضایتی و گله مندی ایرانیها و مسلمانان منجر گشته اند. این دور از تحریمها نیز مثل دوره های سابق تحریمها فاقد هرگونه تاثیر خواهد بود.



روزنامه مهم انگلیسی زبان "دیلی تایمز" نیز نوشت: فشار آمریکا بر ایران این امر را به اثبات رسانیده که هیچگونه تفاوتی بین بوش و اوباما وجود ندارد. تحریم های مورد اجراء توسط شورای امنیت سازمان ملل به منزله زورگویی سیاسی علیه ایران بود و هیچکس زرادخانه سلاحهای هسته ای اسرائیل را مورد سئوال قرار نمی دهد. پاکستان نباید نسبت به زورگویی سیاسی علیه ایران که کشور دوست است، ساکت بماند.

سرمقاله روزنامه معروف انگلیسی زبان "داون" نیز آورده است: روند قطبی شدن در جامعه جهانی بعد از این قطعنامه مسلماً تشدید خواهد شد چون بسیاری از کشورهای جهان از برنامه هسته ای صلح آمیز ایران حمایت می کنند و آنها می خواهند با اجرای این برنامه صلح آمیز هسته ای نیازهای انرژی خود را از طریق آن تامین نمایند.



با این اقدام، آمریکا حسن نیت بسیاری از کشورهای جهان را از دست خواهد داد و مسلمانان جهان از ایران حمایت خواهند کرد. این طور به نظر می رسد که این اقدام آمریکا دراثر اعمال فشار از سوی لابی اسرائیل انجام گرفته است.



روزنامه "فرانتیرپست" نیز درباره قطعنامه جدید ضد ایرانی می نویسد: قطعنامه علیه ایران از سوی تمام مسلمانان جهان ناشی از تعصب ایجاد شده دراثر انگیزه هایی که دارای ریشه نفرت نسبت به اسلام و مسلمانان بوده تلقی می گردد.



روزنامه اردو زبان "اوصاف" نوشت: ایرانیان اصول زندگی سرفراز و با افتخار را آموخته اند. ملتی که تا این اندازه شجاع و خوددار باشد آمریکا که هیچ بلکه تمامی جهان نیز نمی تواند آسیبی به آن وارد سازد. ایران در کلیه امور به خودکفایی رسیده اند لذا هیچ تحریمی نمی تواند موجبات نگرانی آنها را فراهم کند. ما به شجاعت، روحیه و احساسات سرشار به دولت و ملت ایران سلام می گوئیم و به آنها اطمینان می دهیم که ملت پاکستان اعم از شیعه و سنی درکنار آنان قراردارد. اگر دولت پاکستان تحت فشار بین المللی قرار بگیرد، اما ملت پاکستان پشتیبان ایرانیان خواهد بود.



روزنامه اردو زبان "نوای وقت" در مقاله ای با عنوان "امت اسلامی از ایران پشتیبانی کند" نوشت: "آمریکا محرک جنون جنگ هسته ای در جهان است و با حمله هسته ای به شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن در جنگ جهانی دوم نابودی های گسترده هسته ای را پایه گذاری کرد. با اینکه در سیاست جدید هسته ای آمریکا بر حذف سلاحهای هسته ای و خودداری از تولید بمب های جدید هسته ای تصریح شده، اما ریاکاری آن از آنجا هویدا است که به رغم آن پیمان NPT را امضاء نکرده و اسرائیل هم تحت حمایت آمریکا نیز از امضای آن خودداری نموده و اهداف توسعه طلبانه آن بر همه آشکار است.



ضروری است کلیه کشورهای اسلامی در برابر تحریمها علیه ایران واکنش نشان دهند و در کنار ایران قرار گیرند و خسارات احتمالی وارده از تحریم ها را بوسیله همکاری ها جبران نمایند. این مقطع، زمان بیداری امت اسلامی، مهیا ساختن وحدت و یکپارچگی در امت اسلامی است.



روزنامه اردو زبان "جناح " می نویسد: باعث شگفتی و تاسف این است که آمریکا سیاستهای فردی درباره کشورهای اسلامی بکار می برد، اما در پشتیبانی از رژیم صهیونیستی که تروریست بزرگ جهان است، نقش پیشتاز را ایفا می کند. درحالی که اسرائیل بمب های هسته ای دارد.

آمریکا که پرچمدار و مدعی حقوق بشر است، بزرگترین نقض کننده حقوق بشر در جهان است. اوضاع و حوادث به اثبات رسانده است که سازمان ملل متحد در واقع یک نهاد فرعی دولت آمریکا است و اعمال تحریم ها نمونه بارزی بر این ادعا است.

روزنامه اردو زبان "اکسپرس" نیز نوشت : واقعیت این است که اینگونه اقدامات موجب افزایش کینه علیه آمریکا در سطح جهان شده است.