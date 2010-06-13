محبوبه میرقدیری در گفتگو با خبرنگار مهر از چاپ قریب الوقوع "ابریشم هفت رنگ" خبر داد و گفت: مدتی پیش کار بازخوانی و ویرایش نهایی کتابی که شامل داستانها و افسانه‌های روایت‌شده توسط مادرم بتول صادقی بود، به پایان رسید و آن را تحویل نشر روشنگران دادم که این کار به تازگی مجوز گرفته و تا چند هفته دیگر منتشر می شود.

وی ادامه داد: در این کتاب 24 قصه کوتاه از افسانه‌های قدیمی روایت می‌شود که همه آنها را از مادرم شنیده‌ام و آنها را همان گونه که او برایم گفته است برای گروه سنی نوجوان تا بزرگسال نوشته‌ام. برخی از این افسانه‌ها را من خودم نه جایی شنیده ام و نه خوانده‌ام و فکر می کنم خیلی بکر هستند، تعداد دیگری هم که قبلا روایت شده‌اند مانند "ماه پیشونی" در اینجا با حال و هوای دیگری آمده‌اند.

نویسنده "پولک سرخ" در توضیح بیشتر کتاب عنوان کرد: قصه‌ها و افسانه‌ها در هر شهر و دیار ویژگیهای خودشان را دارند و اگر در این کتاب با قصه‌ای روبه‌رو می‌شویم که قبلا جای دیگر روایت شده اینجا حال و هوای خاص خود و بومی منطقه من را که استان مرکزی و شهر اراک است، مشاهده می کنیم.

میرقدیری درباره دیگر کارهای در دست نگارشش توضیح داد: مشغول بازخوانی جدیدترین رمانم با نام موقت "بیم" هستم. این رمان که از لحاظ زمانی در سالهای اول انقلاب می گذرد داستانی رئال با حال و هوای اجتماعی دارد و به مسایل زندگی زنان می پردازد.

وی افزود: این رمان بیش از 250 صفحه خواهد شد که مشغول بازخوانی و ویرایش آن هستم و فکر می کنم تا آخر تابستان آماده تحویل به ناشر شود گرچه هنوز درباره ناشر آن تصمیمی نگرفته ام.

این نویسنده همچنین از گردآوری شعرهایش برای یک مجموعه خبر داد و گفت: تعدادی از شعرهایم که به طور پراکنده در طول سالها سروده ام در قالب یک مجمومه گردآوری و به چند نفر از صاحبنظران ارائه کرده ام که نظرشان درباره چاپ آنها مساعد بود ولی در نظر دارم باز هم نظر چند نفر را جویا شده و سپس درباره چاپ آنها تصمیم بگیرم.

نویسنده کتاب "شناس" اضافه کرد: در این کتاب که فکر می کنم بیش از 150 صفحه خواهد شد شعرهایی با مضامین اجتماعی، مادرانه و عاشقانه آورده خواهد شد.

میرقدیری همچنین از تحویل کیمیای سعادت به روایت وی به "نشر کتاب پارسه "خبر داد و بیان کرد: در این کتاب تعدادی از روایتهای کیمیای سعادت امام محمد غزالی را بازنویسی کرده‌ام که گرچه به نظر ناشر این کتاب برای گروه سنی نوجوان است ولی معتقدم گروه سنی بزرگسال هم می تواند از آن بهره مند شود.

وی در این باره افزود: در پروژه‌ای که از سوی نشر کتاب پارسه به تعدادی از نویسندگان سفارش بازنویسی متون کلاسیک به زبان ساده داده شده، من حکایتهایی را از "کیمیای سعادت" بازنویسی و روان‌نویسی کردم. این کتاب مصور و در بیش از 150 زیرچاپ است.

این نویسنده در پایان اشاره کرد: در این کتاب بیش از 30 حکایت کوچک از کیمیای سعادت بازنویسی شده است و فکر می کنم بارزترین نکته ای که این کتاب دارد این است که خواننده با شخصیت و منش غزالی به ویژه ویژگی زاهد بودن وی آشنا می‌شود.