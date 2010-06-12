بهره برداری از شبکه سیگنالینگ مستقل کشوری/ ایران هاب خاورمیانه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خسروی اظهار داشت: با اجرای این طرح که با تلاش کارشناسان شرکت ارتباطات زیرساخت به مرحله بهره برداری می رسد، علاوه بر بهینه سازی ارتباطات تلفنی ملی و بین المللی کشورمان، امکان مدیریت کامل بر این ارتباطات در شرکت ارتباطات زیرساخت نیز فراهم می شود.

وی افزود: در این طرح امکان ارایه سرویس شبکه های نسل آینده "NGN " پیش بینی شده و با راه اندازی آن شرکت ارتباطات زیرساخت با برخورداری از یک شبکه مستقل سیگنالینگ، می تواند تمامی ارتباطات بین مراکز سوئیچ شبکه زیرساخت را با یکدیگر تامین کرده و علاوه بر این ارتباطات سایر اپراتورهای مخابراتی را با کیفیت بالا و امنیت کامل برقرار کند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات افزود: این پروژه با بهینه سازی ارتباطات مراکز بین شهری و بین الملل، از امکان پردازش بالای علائم ارتباطی بین مراکز شبکه برخوردار است.

وی اضافه کرد: این شبکه امکان ارایه خدمات رومینگ بین الملل برای اپراتورهای تلفن همراه و همچنین ارائه تمامی خدمات ارتباطی به بهره برداران مخابراتی تلفن ثابت و همراه را دارد.

خسروی با بیان اینکه با هدف حفظ امنیت شبکه، توپولوژی و ساختار شبکه به صورت دوبله طراحی و اجرا شده است، ادامه داد: مدیریت و کنترل این شبکه از دو نقطه کشور امکان پذیر است و این امر باعث می شود در شرایط اضطراری شبکه به کار خود ادامه دهد.

به گفته وی امکان ارائه خدمات صورتحساب کارکرد شبکه، تعریف نسخه های مختلف سیگنالینگ " CCS7" در شبکه سیگنالینگ کشور و همچنین ارائه لینک های سیگنالینگی پرسرعت و کم سرعت از دیگر مزایای این طرح است. علاوه براین پروژه یاد شده امکان ترانزیت پیام های سیگنالینگی را برای ساده سازی و بهینه سازی ارتباطات در شبکه زیرساخت فراهم می کند.