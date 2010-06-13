دکتر عبدالرسول صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در تمام دنیا استفاده از دستگاههای تصویربرداری در مراکز درمانی با همکاری پزشکی هسته ای و رادیولوژی انجام می شود.

وی با اشاره به ورود اولین دستگاه "پت اسکن" در کشور به منظور استفاده از تشخیص دقیق فعالیت تومورها و عفونت در بدن افزود: متاسفانه جایگاه انجمن رادیولوژی در استفاده از این دستگاه حذف شده و این تفکری است که از سالهای دور تا کنون علیه این رشته در کشور اعمال می شود.

صداقت با انتقاد از مداخله سایر رشته های پزشکی در رشته رادیولوژی گفت: مسئولین وزارت بهداشت در همه زمینه های پزشکی اجازه دخالت در رشته رادیولوژی را می دهند به طوری که دستگاه سی تی اسکن توسط گروههای متخصص قلب وارد کشور می شود.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران با اعلام اینکه جراح مغز و اعصاب هم می تواند فردا دستگاه ام آر آی را وارد کشور کند، افزود: وزارت بهداشت باید به طور جد این سیاست خودش را تغییر دهد در غیر این صورت شاهد تضعیف و نابودی رشته رادیولوژی خواهیم بود.

صداقت تاکید کرد: بنده به عنوان رئیس انجمن رادیولوژی ایران تاسف خودم را از این دیدگاه وزارت بهداشت که سالهای سال است وجود دارد، اعلام می کنم و می گویم اگر انجمن نادیده گرفته شود بیماران زیان می بینند.