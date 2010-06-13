مجید قهرمانی تهیه کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی"شکارچی شنبه" که در جشنواره بیست وهشتم فیلم فجر به نمایش درآمده بود برای اکران عمومی نیاز به تدوین مجدد دارد. حسین زندباف تدوینگر فیلم قرار است به زودی تدوین مجدد این فیلم را آغاز کند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد حدود 18 دقیقه از این فیلم سینمایی کوتاه شود تا فیلم برای نمایش عموم ازجذابیت بیشتری برخوردار شود. بعد از تدوین برای اکران فیلم اقدام می کنیم.

20 درصد از"شکارچی شنبه" در ایران و 80 درصد در لبنان و ارمنستان تصویربرداری شده ‌است. علی نصیریان و امیریل ارجمند بازیگران ایرانی و دارین خمسه بازیگر لبنانی این فیلم است.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: حسین ملکی، صدابردار: خسرو کیوان مهر، مجری طرح: مصطفی سلطانی، طراح صحنه ولباس: بابک پناهی، طراح گریم: سودابه خسروی، برنامه ریز ودستیار اول کارگردان: یعقوب غفاری، محصول مؤسسه شهید آوینی.



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