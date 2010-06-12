هزینه تمام شده تولید کاغذ در ایران بالاست

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان شجاعی کیاسری ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات صنایع چوب و کاغذ مازندران در ساری افزود: متاسفانه چوب و کاغذ مازندران که در سطح خاورمیانه تولیدات منحصر به فردی بوده از بی توجهی فرهنگی و دست اندرکاران حوزه فرهنگ رنج می برد.

وی خاطر نشان کرد: استراتژی ترین محصول فرهنگی کشور که باید مدنظر و توجه مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گیرد صنایع چوب و کاغذ است.

نماینده مردم ساری در مجلس با اشاره به اینکه وزارت ارشاد اصلی ترین متولی تامین کاغذ در کشور است نصریح کرد: هزینه تمام شده کاغذ در ایران بالا بوده بنابراین دولت باید در این بخش نیز یارانه هایی صورت دهد.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ مازندران نیز با اشاره به اینکه میزان سرمایه گذاری این شرکت هزار میلیارد تومان است اظهار داشت: دو هزار نفر به صورت مستقیم در این واحد تولیدی خاورمیانه مشغول به کار هستند.

وی با بیان اینکه احیا 15 هزار هکتار از جنگل های شمال و غرس 25 هزار اصله نهال طی سال های اخیر توسط این شرکت صورت گرفته است، افزود: شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران دو محصول متنوع تولید که در دنیا بی نظیر است.

روغنی گلپایگانی با اشاره به اینکه مصرف سرانه کاغذ در دنیا 55 کیلوگرم برای هر نفر است، یادآور شد: این مصرف سرانه در ایران بین 18 تا 20 کیلوگرم برآورد شده است.

مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ مازندران با بیان اینکه ظرفیت مصرف کاغذ روزنامه در کشور 70 هزار تن است از آمادگی این شرکت برای تولید روزنامه تمامی نشریات کشور خبر داد.

به گفته روغنی گلپایگانی، این شرکت می تواند با تقویت تعامل با وزارت آموزش و پرورش، 120 هزار تن محصول فرهنگی کتاب مدارس را تامین کند.

وی با بیان اینکه اصلاح و بازنگری تعرفه واردات کاغذ را از مسئولین فرهنگی کشور خواستاریم، تاکید کرد: دولت باید یارانه های فرهنگی خود را به سمت صنایغ چوب و کاغذ سوق دهد.

مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ مازندران با اشاره به اینکه وضعیت بازار کاغذ در ایران مناسب نیست اظهار داشت: در صورت عدم توجه دولت و وزارت ارشاد صنایع چوب و کاغذ کشور با نصف ظرفیت خود مجبور به فعالیت بوده و فنا می شوند.