محیطهای طبیعی گردشگری آذربایجان غربی حفاظت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حمید رعنا قد ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بر اساس این تفاهمنامه این دو سازمان در کنار هم با اتخاذ برنامه های پیش بینی شده از محیط های طبیعی که دارای پتانسیل بالای جاذبه های گردشگری هستند از جمله تالاب کانی برازان بیشتر حفاظت کنند.

وی با بیان اینکه مهمترین هدف این تفاهم نامه استفاده مناسب و هر چه بهتر از محیط های طبیعی است، بیان داشت: بر اساس این تفاهم نامه بهره برداری مناسب با استفاده از ظرفیتهای بی نظیر محیط طبیعی استان با کمترین ضرر و آسیب انجام می شود.

معاون محیط طبیعی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اظهار داشت: با برپایی دوره های پرنده شناسی با حضور کارشناسان سراسر کشور در تالاب کانی برازان ظرفیتهای کم نظیر این تالاب بهتر و بیشتر به مشتاقان طبیعت و طبیعت گردی شناسانده می شود.

آذربایجان غربی هم اکنون دارای پنج تالاب بین المللی دریاچه ارومیه، قوپی باباعلی، یادگارلو، شورگل و درگه سنگی و 25 تالاب دیگر است که مساحت تالاب های استان با احتساب تالاب دریاچه ارومیه بیش از پنج هزار کیلومتر مربع بوده که برخی از این تالاب ها دارای آب شیرین و برخی نیز آب شور هستند.

بیش از 140 نوع پرنده آبزی در تالابهای استان مشاهده شده که بیشتر آنها در اطراف شهرستان مهاباد، نقده، ماکو، خوی و سلماس قرار دارد.