اهل فرهنگ در مستند "آقای خاطره" از خسرو شکیبایی می گویند

علیرضا بهنام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر درباره انگیزه خود از ساخت چنین فیلم مستندی گفت: خسرو شکیبایی بازیگری چندوجهی و کسی است که با حضورش در سینما و فرهنگ ایران در نیمه دوم دهه 60 و نیز دکلمه‌هایش از ترانه‌ها و اشعار شاعران، توانست به نمادی از نوزایی فرهنگ ایران در ایام بعد از انقلاب تبدیل شود.

وی افزود: دلم می‌خواست با ساخت مستندی درباره خسرو شکیبایی، به او و فرهنگ زایایی که در اواخر دهه 60 در ایران پا گرفت و پایه بسیاری از اتفاقات مهم بعدی در سینما و ادبیات شد، ادای دینی بکنم.

این شاعر درباره شیوه ساخت این فیلم هم گفت: من برای این کار از افراد مختلف طیف‌های هنر و ادبیات خواهش کردم در مصاحبه‌هایی درباره شکیبایی شرکت کنند و خوشبختانه تعدادی از این بزرگان کار را پذیرفتند؛ از جمله سینماگرانی که با آنها مصاحبه شده، می‌توان به زنده‌یادان امیر قویدل و محمدرضا اعلامی و نیز جواد طوسی اشاره کرد.

بهنام اضافه کرد: با محمود استادمحمد و فردوس حاجیان استادان تئاتر هم در این مستند مصاحبه شده است. برخی از شاعران و فعالان عرصه ادبیات هم نظرشان را در این باره بیان کرده‌اند و از میان آنها می‌توان به ناهید کبیری، سپیده جدیری و روجا چمنکار اشاره کرد.

این مترجم آثار ادبی و روزنامه‌نگار درباره بازه زمانی و مراحل ساخت فیلم مستند "آقای خاطره" هم گفت: ساخت این فیلم بعد از فوت خسرو شکیبایی آغاز شد و آبان ماه سال گذشته کار مصاحبه‌ها و تصویربرداری آن تمام شد و الان در مرحله تدوین است.

به گفته این شاعر که کار تصویربرداری و کارگردانی فیلم" آقای خاطره" را برعهده داشته، مستند اخیر به صورت خصوصی و با سرمایه شخصی احسان منصوبی ساخته شده است.

بهنام درباره نحوه نمایش این فیلم مستند هم با ابراز امیدواری نسبت به صدور مجوز نمایش عمومی آن از سوی معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: در غیر اینصورت باز هم امیدوارم اجازه اکران محدود فیلم و یا صدور مجوز پخش ویدیویی آن داده شود.

وی در پایان گفت: دلم می‌خواهد همه کسانی که دوستدار فرهنگ ایران و نیز زنده‌یاد شکیبایی هستند، بتوانند این فیلم را ببینند.