علی معتمدیان، طراح گرافیک که طراحی فونتی جدید با نام "معتمدی" را به اتمام رسانده، در توضیح این مطلب به خبرنگار مهر گفت: امروزه طراحان گرافیک ما نیاز بالقوه‌ای به فونت و قلم فارسی دارند. اما قلم‌های فارسی نسبت به قلم‌های لاتین از تنوع و کیفیت کمتری برخوردار هستند و این مساله باعث شده تا طراحان گرافیک ما از معدود قلم‌هایی که نسبت به مابقی قلم‌های فارسی کامل‌تر هستند، استفاده کنند و آثار خلق شده از نظر فونت نزدیک بهم و از تنوع کمتری برخوردارباشند.

وی افزود: هر ساله در دنیا نزدیک به 500 نوع فونت لاتین طراحی می‌‌شود و این در شرایطی است که آنها تاکنون فونت‌های بیشمار دیگری هم طراحی کرده‌اند. درعین حال برای خط فارسی که قدمت زیادی دارد تاکنون میزان فونت‌های طراحی شده به 500 نوع نمی‌رسد و این مساله وظیفه همه طراحان گرافیک را سنگین‌تر می‌کند تا در طراحی قلم فارسی که به ویژگی‌های خط‌های ایرانی و قلم‌های مخصوص موضوعات خاص نزدیک باشد، تلاش کنند.

معتمدیان یکی از مشکلات قلم‌های فارسی را نبود تنوع آنها برای موضوعات خاص برشمرد: معمولا در دنیابرای موضوع‌های خاص مانند صنعت، هنر، اجتماع یا حوادث فونت‌های مختلفی طراحی می‌کنند تا گرافیستی که می‌خواهد در این زمینه کار کند فونت مناسب را داشته باشد اما ما تا به حال نه تنها فونت‌های کمی تولید کرده‌ایم بلکه این فونت‌ها برای زمینه‌های خاص طراحی نشده‌اند.

وی سپس به توضیح دلیل طراحی قلم معتمدی اشاره کرد: با توجه به جای خالی قلمی که بتوان در موارد خاص مانند طراحی موضوعات الکترونیک که امروزه کاربرد فراوانی در صنعت دارد، احساس کردم کاری در این مورد انجام دهم.

این گرافیست در مورد چگونگی خلق قلم خود عنوان کرد: قرار بود در زمینه زباله‌های الکترونیک پوستری طراحی کنم.هرچه فونت‌های موجود را در این پوستر قرار می‌دادم، حس ‌کردم مناسب نیستند و شکل قشنگی پیدا نمی‌کند. برای همین تعدادی از حروفی که قرار بود در پوستر استفاده شوند را به صورت مدار و در ارتباط با موضوع الکترونیک طراحی کردم.

وی ادامه داد: بعد از طراحی تعداد محدودی از حروف، به فکرم رسید تمام حروف الفبای فارسی را به همین شکل طراحی کنم تا اگر افراد دیگری هم خواستند پوستر یا طرح گرافیکی در مورد چنین موضوع‌هایی طراحی کنند، بتوانند آن را به کار ببرند.

معتمدیان در تشریح این فونت‌ها اظهار داشت: ایده اولیه طراحی این قلم از مدارهای بروی کیت‌ها و بردهای الکترونیکی گرفته شده و با توجه به منحصر بودن آن در مجموعه قلم‌های فارسی و خاص بودنش در طراحی آثار مربوط به الکترونیک و الکتروتکنیک، کاربرد ویژه‌ای دارد.

این طراح گرافیک در مورد دیگر ویژگی‌های قلم معتمد گفت: از ویژگی‌های قلم معتمد زاویه دار بودن و نبود انحنا در خطوط حروف آن است که شباهت به ویژگی‌های مدارهای الکترونیکی را دارد. خانواده کامل این قلم (حروف، اتصالات، اعداد و علائم) در زوایای 45/90/135 و 180 درجه طراحی و اجرا شده است.

وی همچنین با بیان اینکه از اول اردیبهشت طراحی قلم آغاز شده و 40 روز به صورت شبانه روز روی آن کار کرده است، افزود: دوست داشتم لاتین این قلم را هم طراحی کنم اما فعلا درگیر طراحی دو فونت دیگر در زمینه‌های صنعتی و هنری هستم.

معتمدیان درباره ثبت این طرح به نام خود توضیح داد: با شرکت نرم‌افزاری مریم که درحال حاضر شناخته شده‌ترین شرکت تولید و پخش فونت‌های فارسی است، وارد مذاکره شده‌ام و آنها نیز گفته‌اند فونت را در لوح فشرده قلم‌های برتر که قرار است سال آینده روانه بازار شود، استفاده می‌کنند. به این ترتیب فونت به نام من ثبت می‌‌شود و می‌توانم تا حدودی نسبت به مالکیت معنوی و مادی آن مطمئن شوم.



