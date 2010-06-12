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۲۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۲۳

والیبال باشگاه‌های آسیا - چین

العربی قطر به فینال مسابقات صعود کرد

العربی قطر به فینال مسابقات صعود کرد

نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های آسیا با پیروزی العربی قطر مقابل شانگهای چین و صعود این تیم به دیدار نهایی همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های العربی قطر و شانگهای چین در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا امروز شنبه با پیروزی 3 بر صفر عرب‎ها در "ژن ژیانگ" چین به پایان رسید.

بازیکنان العربی با کسب این پیروزی به عنوان تیم نخست جواز حضور در دیدار نهایی بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال باشگاه‎های آسیا را به دست آوردند. حریف نهایی آنها در پایان دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی معرفی می‌شود.

تیم‎های پیکان و پاناسونیک ژاپن برگزارکننده این بازی هستند. این دیدار ساعت 16 امروز به وقت ایران برگزار می‎‏شود. تیم پیکان روز گذشته با شکست 3 بر صفر نماینده ویتنام راهی مرحله نیمه نهایی شد. پیکان پیش از این حریفانی از میانمار، ازبکستان، تایلند و قطر را از پیش رو برداشته بود. 

بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‏های آسیا روز یکشنبه با برگزاری دیدار نهایی و رده بندی به پایان می‏رسد. تیم قهرمان این دوره از مسابقات سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی باشگاه‏های جهان را به دست می‎آورد.

کد مطلب 1099351

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