العربی قطر به فینال مسابقات صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای العربی قطر و شانگهای چین در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا امروز شنبه با پیروزی 3 بر صفر عربها در "ژن ژیانگ" چین به پایان رسید.
بازیکنان العربی با کسب این پیروزی به عنوان تیم نخست جواز حضور در دیدار نهایی بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال باشگاههای آسیا را به دست آوردند. حریف نهایی آنها در پایان دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی معرفی میشود.
تیمهای پیکان و پاناسونیک ژاپن برگزارکننده این بازی هستند. این دیدار ساعت 16 امروز به وقت ایران برگزار میشود. تیم پیکان روز گذشته با شکست 3 بر صفر نماینده ویتنام راهی مرحله نیمه نهایی شد. پیکان پیش از این حریفانی از میانمار، ازبکستان، تایلند و قطر را از پیش رو برداشته بود.
بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا روز یکشنبه با برگزاری دیدار نهایی و رده بندی به پایان میرسد. تیم قهرمان این دوره از مسابقات سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی باشگاههای جهان را به دست میآورد.
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