العربی قطر به فینال مسابقات صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های العربی قطر و شانگهای چین در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا امروز شنبه با پیروزی 3 بر صفر عرب‎ها در "ژن ژیانگ" چین به پایان رسید.

بازیکنان العربی با کسب این پیروزی به عنوان تیم نخست جواز حضور در دیدار نهایی بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال باشگاه‎های آسیا را به دست آوردند. حریف نهایی آنها در پایان دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی معرفی می‌شود.

تیم‎های پیکان و پاناسونیک ژاپن برگزارکننده این بازی هستند. این دیدار ساعت 16 امروز به وقت ایران برگزار می‎‏شود. تیم پیکان روز گذشته با شکست 3 بر صفر نماینده ویتنام راهی مرحله نیمه نهایی شد. پیکان پیش از این حریفانی از میانمار، ازبکستان، تایلند و قطر را از پیش رو برداشته بود.

بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‏های آسیا روز یکشنبه با برگزاری دیدار نهایی و رده بندی به پایان می‏رسد. تیم قهرمان این دوره از مسابقات سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی باشگاه‏های جهان را به دست می‎آورد.