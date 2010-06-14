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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۵۲

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران/

محمدصالح اصفهانی؛ خوشنویس دوران صفوی

محمدصالح اصفهانی؛ خوشنویس دوران صفوی

خبرگزاری مهر: محمدصالح اصفهانی خوشنویس مشهور عهد صفوی است که از وی علاوه بر آثار خوشنویسی، تذکره‌ای درباره خط و خطاطان به جا مانده است .

تاریخ تولد وی مشخص نیست و درباره سرگذشت او نیز چندان اطلاعی در اختیار نیست .

پدرش میرزاابوتراب شاگرد و خلیفه میرعماد بود . از شواهد چنین برمی آید که محمدصالح به آسیای صغیر سفر کرده زیرا در بیتی به این مطلب اشاره کرده است .

از محمد صالح علاوه بر آثار خوشنویسی، تذکره ای درباره خط و خطاطان به جا مانده است . در این تذکره مطالبی سودمند درباره احوال و آثار خوشنویسان آمده است .

از فصول مهم این تذکره شرح احوال مؤلف و مخصوصا خوشنویسان معاصر او و شاگردان محمد صالح و پدرش میرزا تراب اصفهانی است .

از او کتیبه های بسیاری در ابنیه اواخر دوره صفوی در اصفهان به جا مانده است . کتیبه بالای ایوان چهل ستون اصفهان، کتیبه خاتم غرفه های راهروی مدرسه چارباغ و کتیبه دو لنگه در ورودی مدرسه مادر شاه چهار باغ اصفهان برخی از کتیبهای برجای مانده از وی هستند.

کد مطلب 1099353

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