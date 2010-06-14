محمدصالح اصفهانی؛ خوشنویس دوران صفوی

تاریخ تولد وی مشخص نیست و درباره سرگذشت او نیز چندان اطلاعی در اختیار نیست .

پدرش میرزاابوتراب شاگرد و خلیفه میرعماد بود . از شواهد چنین برمی آید که محمدصالح به آسیای صغیر سفر کرده زیرا در بیتی به این مطلب اشاره کرده است .

از محمد صالح علاوه بر آثار خوشنویسی، تذکره ای درباره خط و خطاطان به جا مانده است . در این تذکره مطالبی سودمند درباره احوال و آثار خوشنویسان آمده است .

از فصول مهم این تذکره شرح احوال مؤلف و مخصوصا خوشنویسان معاصر او و شاگردان محمد صالح و پدرش میرزا تراب اصفهانی است .

از او کتیبه های بسیاری در ابنیه اواخر دوره صفوی در اصفهان به جا مانده است . کتیبه بالای ایوان چهل ستون اصفهان، کتیبه خاتم غرفه های راهروی مدرسه چارباغ و کتیبه دو لنگه در ورودی مدرسه مادر شاه چهار باغ اصفهان برخی از کتیبهای برجای مانده از وی هستند.