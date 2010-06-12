انتقاد از سفر رئیس جمهور به چین/ بیانیه تهران تنها دلیل رای منفی ترکیه و برزیل بود

محمد مهدی شهریاری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران و اقدامات ایران در پاسخ به این قطعنامه اظهار داشت: در بحث همکاری با دو کشور چین و روسیه باید طبق پیش بینی اکثر کارشناسان مبنی بر قابل اعتماد نبودن آنها، در روابط با این دو کشور بازبینی و تحول اساسی صورت بگیرد.

وی با انتقاد از سفر رئیس جمهور به کشور چین با توجه به رای مثبت این کشور علیه ایران در تصویب قطعنامه، گفت: معمولا بعد از آنکه کشوری اقدامی علیه کشوری دیگر انجام می دهد، روابط با آن کشور به این سرعت گسترش نمی یابد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به رای مثبت کشورهایی چون اوگاندا، گابن، بوسنی و ... به قطعنامه علیه ایران تصریح کرد: این موضوعی مشخص است که حتی اگر کشورهای آمریکای لاتین هم عضو شورای امنیت سازمان ملل بودند ،علیه ما رای مثبت می دادند.

شهریاری افزود: روابط ما با این کشورها محدود است و ما نمی توانیم با اینها خیلی روابط اقتصادی و سیاسی داشته باشیم. این کشورها در چارچوب نظام بین المللی با خیلی از کشورهای غربی و اروپایی و آمریکا ارتباطات گسترده ای دارند و بیشتر تحت فشار و تاثیر آمریکایی ها و غربی ها قرار دارند.

این نماینده مجلس افزود: حتی اگر دو کشور ترکیه و برزیل هم در بیانیه تهران حضور نداشتند قطعا به صدور قطعنامه علیه ایران رای مثبت می دادند.

شهریاری استفاده از ابزارهایی همچون تنگه هرمز و خلیج فارس برای پاسخ به قطعنامه را در مقطع کنونی کارساز و منطقی ندانست و افزود: از این گونه اقدامات باید تنها به عنوان آخرین راهکارها در مقابل تهدیدها، تشدید تحریم ها و اقدامات خصمانه آنها علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد.