در خانواده ای توانگر و نامدار زاده شد . در سال 643 قمری زادگاهش جیان به دست مسیحیان فتح شد و ابن زبیر همراه پدر جیان را ترک کرد .

پدرش مردی توانگر بود و او را در استفاده از محضر بزرگان آن روزگار یاری کرد. ابن زبیر قرائت هفتگانه و سنن نسایی را از شاری آموخت و نزد مشاهیر بسیاری علوم اسلامی چون نحو، فقه، حدیث و همچنین تاریخ و ادب را فرا گرفت .

در جرگه عالمان اندلس در آمد و در شهر مالقه و غرناطه به آموزش نحو، قرائت، تفسیر، فقه، اصول و حدیث پرداخت. به سرعت شهرتش از مرزهای اندلس گذشت و نامدارانی چون ابوحیان غرناطی نزد او به فرارفتن علوم پرداخت .

ابن زبیر علاوه بر پرداختن به علوم دینی گاه شعر نیز می سرود .

ابن زبیر چندی از پشتیبانی امیرابوعبدالله برخوردار شد تا آنکه درپی بدگویی برخی درباریان و بزرگان، سلطان بر او خشم گرفت و به دستور وی مدتی در خانه اش زندانی شد . ابن زبیر در خانه به نوشتن پرداخت .

پس از آنکه سلطان وی را بخشید کرسی خطابه و امامت مسجد جامع و همچنین قضا در امر ازدواج به وی سپرده شد .ابن زبیر در اوج شهرت در غرناطه درگذشت .

صلة الصلة، البرهان فی ترتیب سورالقرآن، ملاک التأویل فی المتشابه اللفظ التنزیل در تفسیر قرآن از جمله آثار وی هستند.