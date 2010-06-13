دکتر محمدعلی ملبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات مسئولان در زمینه تدوین آیین نامه صادرات و واردت محصولات تراریخته، افزود: این اقدام در حالی که کشور در حوزه محصولات تراریخته به لحاظ قانونی با محدودیت هایی مواجه است، باعث فراموشی فناوری های داخلی می شود.

وی بیوتکنولوژی را یکی از فناوری های دارای ارزش افزوده معرفی کرد و اظهار داشت: آیین نامه صادرات و واردات در حالی تدوین می شود که به جای اعطای مجوز به تولیدات داخل، مجوز ورود این محصولات به کشور داده می شود که این امر موجب به حاشیه راندن بیوتکنولوژی می شود.

رئیس انجمن بیوتکنولوژی با تاکید بر اینکه این آیین نامه در دست تدوین است، یادآور شد: نهایی شدن این آیین نامه راه را برای ورود محصولات تراریخته هموار می کند.

ملبوبی با تاکید بر اینکه این آیین نامه دارای ایرادات فنی است، خاطر نشان کرد: زمانی که آیین نامه های مربوط به تولید محصولات تراریخته در کشور تدوین و ابلاغ نشده است، تدوین آیین نامه در خصوص صادرات و واردات محصولات تراریخته بحث برانگیز است.