دکتر محمدضیمران درگفتگو با خبرنگارمهر درمورد اینکه آیا یک مدرس می‌تواند موضع شخصی خود را سر کلاس مطرح کند یا اینکه در راستای مخفی نگه داشتن آن تلاش کند؟ گفت: به طور کلی اگر یک مدرس بخواهد علم را دنبال کند باید سعی کند از جنبه‌های عقیدتی و باورهایش کنار برود و بیشتر مبانی معرفتی را مدنظر قرار بدهد و سعی نکند گرایشهای خود را در مسائل معرفتی دخالت بدهد. باید ارزش علم را برحسب علم دنبال کند.

این استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر در مورد اینکه تواضع فکری مدرس با چه شرایطی محقق می‌شود؟ هم گفت: به‌طور معمول بایستی آن شعار معروف سقراط را هر مدرسی مدنظر قراردهد که مهمترین دستاورد انسانی که دنبال پژوهش است این است که باید اقرار کند به اینکه من نمی‌دانم. اگر با "من نمی‌دانم" شروع کند بنابراین ممکن است که به آستانه معرفت برسد ولی اگر به صورت خیلی خودخواهانه خودش را بحرالعلوم معرفی کند تأثیرش روی دانشجویان هم منفی خواهد بود. بنابراین تواضع استاد یک نکته ضروری است.



این محقق و پژوهشگر درباره اینکه چرا مبانی نظری اخلاق تدریس مورد توجه ما قرار نمی‌گیرد؟ نیز گفت: بستگی دارد به اینکه چه کسی این مبانی را مد نظر قرار دهد ولیکن باید یکی از پایه‌های اساسی تدریس همین اخلاق و ارزش‌شناسی تدریس باشد. این مسئله اگر مورد توجه استاد قرار بگیرد پیامدهای بسیار مثبتی دارد و بنابراین آن اصل اخلاقی شاید از خود تدریس اهمیتش بیشتر باشد.