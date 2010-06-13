به گزارش خبرنگار مهر در نیر، قاسم محمدی عصر شنبه در بازدید از چند طرح کشاورزی و زراعی شهرستان نیز در آئین کلنگ زنی شهرک دامپروری این شهرستان اظهار داشت: اجرای این طرح با هدف انتقال دامپروری های داخل شهر و همچنین توسعه این بخش انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد: دولت امسال اعتبار مناسبی برای تبدیل آبیاری های سنتی به مدل های آبیاری جدید در نظر گرفته شده است که با عملیاتی شدن این طرح زمینه صرفه جویی بیش از 50 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی فراهم خواهد.

محمدی همچنین اضافه کرد: طرح هدفمند کردن یارانه ها جهادی مقدس برای پیاده کردن عدالت واقعی اجتماعی و توجه به اقشار ضعیف و ناتوان است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح هدفمند کردن رایانه ها برای کشور 200 هزار میلیارد ریال صرفه جویی خواهد داشت که این رقم یک سرمایه عظیم برای دولت و ملت در انجام بهتر خدمات و توسعه کشور است.

محمدی گفت: علاوه بر اختصاص 30درصد از محل صرفه جویی به حوزه فرهنگی، بیش از 35 در صد نیز به توسعه زیر ساخت های بخش کشاورزی اختصاص خواهد یافت و بقیه این اعتبارات که از محل صرفه جویی یارانه ها و هدفمند کردن آن است به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: مجلس، دولت را موظف کرده است تا آغاز مهر ماه اجرای هدفمند کردن یارانه ها را به صورت عملی آغاز کند و جلوی تبعات منفی اجرای این طرح را بگیرد.

محمدی گفت: استان اردبیل به عنوان یکی از استانهای مقدم در اجرای این طرح از هفته جاری مرحله ثبت شماره حساب سرپرستان خانوار را آغاز خواهد کرد.