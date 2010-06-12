بیست و دومین جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه زبان شیوا و بلیغ هنر نمایش به عنوان شاخص ترین زبان عواطف، احساسات و اندیشه ها مطرح است، خاطرنشان کرد: این جشنواره در جهت سیاست های کلان فرهنگی و هنری و به منظور کشف استعدادهای خلاق و ایجاد بستری مناسب برای رشد و هدایت گروه های نمایش برگزار می شود.

وی بهره مندی از تجربیات یکدیگر و ارائه آثار جدید را از جمله ویژگی‌های چنین جشنواره‌هایی عنوان کرد و افزود: هدایت و حمایت از گروههای تئاتر با زمینه سازی برای جذب بیشتر مخاطب و اشاعه هنر نمایش از دیگر اهداف برگزاری جشنواره تئاتر استانی است.

داننده گفت: موضوعات اولویت دار این جشنواره شامل متون محلی یا برگرفته شده از ادبیات ملی – مذهبی – دفاع مقدس و انقلاب اسلامی است.

وی افزود: نمایشنامه هایی که بیشتر به مضامین اجتماعی، فرهنگی و انسانی و موضوع همت و کار مضاعف بپردازند نیز از اولویت برخوردار هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی ارائه مجوز کتبی نویسنده و درخواست کتبی شرکت در جشنواره توسط کارگردان را الزامی و آخرین مهلت ارسال متون نمایشی را سی و یکم تیرماه سال جاری اعلام کرد.

وی گفت: نتایج بازخوانی متون ارسال شده به دبیرخانه بیست و دومین جشنواره تئاتر استان تا پانزدهم مردادماه مشخص شده و این جشنواره از نهم الی دوازدهم آبانماه سالجاری در تبریز برگزار می شود.

داننده افزود: آن دسته از گروههای نمایش که موفق به راه یابی به مرحله نهایی جشنواره تئاتر استانی شده اند باید نمایشهای خود را قبل از برگزاری جشنواره منطقه ای به اجرای عمومی گذاشته و یا در جدول قطعی اجراهای عمومی قرار دهند.

وی تاکید کرد:‌ نمایشهای خیابانی جهت حضور در جشنواره بین المللی تئاتر فجر لازم است در جشنواره سراسری تئاتر خیابانی شرکت کنند.

بیست و دومین جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی توسط انجمن هنرهای نمایشی تبریز با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی برگزار می شود.