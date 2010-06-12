استعفای مدیر تئاتر شهر پذیرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استعفای محمد حیدری دبیر بیست ونهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از سمت مدیریت تئاتر شهر پذیرفته شد. متن استعفا به این شرح است:
جناب آقای حسین پارسایی، مدیر کل محترم هنرهای نمایشی با سلام، با توجه به اهمیت برگزاری شکوهمند بیستونهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر و از طرفی دیگر ضرورت برنامهریزی دقیق و اشراف همه جانبه بر فعالیتهای تئاترشهر به نظر میرسد پذیرش همزمان این دو مسئولیت خطیر امکانپذیر نباشد. بنابراین ضمن تشکر از همراهی و حسن اعتماد جنابعالی، استعفای خود را از ریاست مجموعه تئاترشهر تقدیم میکنم.
پارسایی نیز در جواب وی نوشت:ضمن تشکر ازتلاشهای ارزنده جنابعالی در اداره مجموعه تئاتر شهر با درخواست شما موافقت میشود. امیدوارم تجارب مدیریتی گرانقدر شما در بیست ونهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر موجب برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد بزرگ باشد.
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