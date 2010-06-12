  1. هنر
  2. تئاتر
۲۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۰۹

استعفای مدیر تئاتر شهر پذیرفته شد

استعفای مدیر تئاتر شهر پذیرفته شد

حسین پارسایی رئیس مرکز هنرهای نمایشی استعفای محمد حیدری از مدیریت تئاتر شهر را پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، استعفای محمد حیدری  دبیر بیست ونهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از سمت مدیریت تئاتر شهر پذیرفته شد. متن استعفا به این شرح است:

جناب آقای حسین پارسایی، مدیر کل محترم هنرهای نمایشی با سلام، با توجه به اهمیت برگزاری شکوهمند بیست‌ونهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و از طرفی دیگر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و اشراف همه جانبه بر فعالیت‌های تئاترشهر به نظر می‌رسد پذیرش همزمان این دو مسئولیت خطیر امکان‌پذیر نباشد. بنابراین ضمن تشکر از همراهی و حسن اعتماد جنابعالی، استعفای خود را از ریاست مجموعه تئاترشهر تقدیم می‌کنم.

پارسایی نیز در جواب وی نوشت:ضمن تشکر ازتلاش‌های ارزنده جنابعالی در اداره مجموعه تئاتر شهر با درخواست شما موافقت می‌شود. امیدوارم تجارب مدیریتی گرانقدر شما در بیست ونهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر موجب برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد بزرگ باشد.

کد مطلب 1099412

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها