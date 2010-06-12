200 نوع فعالیت در قالب طرح هجرت اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار مجید خراسانی ظهر شنبه در جلسه اردوهای طرح هجرت استان زنجان با بیان اینکه معتقدیم طرح اردوهای هجرت متعلق به همه است و در راستای سازندگی کشور محسوب می شود، افزود: در چشم انداز پنج ساله بسیج سازندگی کشور با برنامه ریزی های صورت گرفته امیدواریم اقدامات انجام گرفته را به 200 میلیون نفر روز کار ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه طرح هجرت بسیج سازندگی، بهترین راه پیشگیری جوانان از آسیب ها بوده و الگوی موفقی در بکارگیری این قشر در امور اجرایی کشور است، ادامه داد: رویکرد بسیج در اردوهای سازندگی، رویکرد فرهنگی و سازندگی است.

سردار خراسانی افزود: متاسفانه هم اکنون جوانان کشور عمل گرا نیستند و این قشر بیشتر به دنبال علم گرایی رفته اند، بدون آنکه تمرینی برای کار و فعالیت های اجتماعی داشته باشند به همین خاطر بسیج سازندگی فرصتی برای حضور خیل عظیم جوانان کشور در عرصه های مختلف سازندگی به حساب می آید.