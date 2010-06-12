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۲۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۱۳

سردار خراسانی:

200 نوع فعالیت در قالب طرح هجرت اجرا می شود

200 نوع فعالیت در قالب طرح هجرت اجرا می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس بسیج سازندگی کشور با اشاره به اینکه در طرح هجرت همه ساله شاهد 30 میلیون نفر روز کار در سطح کشور هستیم، گفت: 200 نوع فعالیت در هشت عرصه ملی با حضور بسیجیان در اردوهای هجرت انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار مجید خراسانی ظهر شنبه در جلسه اردوهای طرح هجرت استان زنجان با بیان اینکه  معتقدیم طرح اردوهای هجرت متعلق به همه است و در راستای سازندگی کشور محسوب می شود، افزود: در چشم انداز پنج ساله بسیج سازندگی کشور با برنامه ریزی های صورت گرفته امیدواریم اقدامات انجام گرفته را به 200 میلیون نفر روز کار ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه طرح هجرت بسیج سازندگی، بهترین راه پیشگیری جوانان از آسیب ها بوده و الگوی موفقی در بکارگیری این قشر در امور اجرایی کشور است، ادامه داد: رویکرد بسیج در اردوهای سازندگی، رویکرد فرهنگی و سازندگی است.
 
سردار خراسانی افزود: متاسفانه هم اکنون جوانان کشور عمل گرا نیستند و این قشر بیشتر به دنبال علم گرایی رفته اند، بدون آنکه تمرینی برای کار و فعالیت های اجتماعی داشته باشند به همین خاطر بسیج سازندگی فرصتی برای حضور خیل عظیم جوانان کشور در عرصه های مختلف سازندگی به حساب می آید.
 
رئیس بسیج سازندگی کشور ادامه داد: هیچ محدودیتی برای حضور جوانان در اردوهای مختلف طرح هجرت وجود ندارد و همه جوانان با سلایق و علاقمندی گوناگون می توانند در این برنامه ها حضور داشته باشند.
 
سردار خراسانی عمده هزینه های تخصیص داده شده در حوزه جوانان را مربوط به بخش درمان دانست و ادامه داد: به این بخش بیش از پیشگیری توجه می شود و معتقدیم بهترین راهکار جلوگیری از بروز آسیب ها، اجرای طرحهای هجرت است.
 
وی با اشاره به آسیب شناسی طرحهای هجرت افزود: همه ساله مطالعات دقیقی در رابطه با نواقص این طرح صورت گرفته و در راستای رفع آن، اقدامات لازم انجام می شود.
 
سردار خراسانی آشنایی جوانان با فرهنگ کار و ایجاد خود باوری را از اهداف برگزاری این اردوها عنوان کرد و گفت: کمک به دولت در آبادانی کشور، یکی از اولویتهای اصلی بسیج سازندگی است.
کد مطلب 1099413

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