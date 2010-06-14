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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۰۴

همایش "نواندیشی دینی" در قم برگزار می‏شود

همایش "نواندیشی دینی" در قم برگزار می‏شود

همایش نواندیشی دینی در آذر ماه سال جاری از سوی مرکز همکاریهای علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و با همکاری معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‏ها برگزار می‏شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایجاد فضای گفتگوی علمی پیرامون نواندیشی دینی فارغ از پیش‏داوریهای غیرعلمی، رویکرد تحلیلی و مفهوم‏شناسانه به نواندیشی دینی و بسط ادبیات تحقیقی پیرامون آن و غنابخشی به نواندیشی دینی در فضای منطبق و مطابق با تأملات دین‏پژوهانه از اهداف همایش نواندیشی دینی اعلام شده است.
 
این همایش آذر ماه سال جاری در سالن همایشهای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می‏شود و علاقه‏مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‏توانند به پایگاه اطلاع رسانی www.danaee.com مراجعه کنند.
 
از محورهای مورد بحث در این همایش نیز می‏توان به مفهوم‏شناسی نواندیشی دینی، نواندیشی دینی و اجتهاد، نواندیشی دینی و تجددگرایی، نواندیشان دینی، نواندیشی و جنبش­نرم افزاری، آسیب­شناسی نواندیشی دینی و نواندیشی دینی و تحولات ایران و انقلاب اسلامی نام برد.
 
 
کد مطلب 1099414

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