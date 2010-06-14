به گزارش خبرگزاری مهر، ایجاد فضای گفتگوی علمی پیرامون نواندیشی دینی فارغ از پیشداوریهای غیرعلمی، رویکرد تحلیلی و مفهومشناسانه به نواندیشی دینی و بسط ادبیات تحقیقی پیرامون آن و غنابخشی به نواندیشی دینی در فضای منطبق و مطابق با تأملات دینپژوهانه از اهداف همایش نواندیشی دینی اعلام شده است.
این همایش آذر ماه سال جاری در سالن همایشهای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار میشود و علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به پایگاه اطلاع رسانی www.danaee.com مراجعه کنند.
از محورهای مورد بحث در این همایش نیز میتوان به مفهومشناسی نواندیشی دینی، نواندیشی دینی و اجتهاد، نواندیشی دینی و تجددگرایی، نواندیشان دینی، نواندیشی و جنبشنرم افزاری، آسیبشناسی نواندیشی دینی و نواندیشی دینی و تحولات ایران و انقلاب اسلامی نام برد.
این همایش آذر ماه سال جاری در سالن همایشهای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار میشود و علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به پایگاه اطلاع رسانی www.danaee.com مراجعه کنند.
از محورهای مورد بحث در این همایش نیز میتوان به مفهومشناسی نواندیشی دینی، نواندیشی دینی و اجتهاد، نواندیشی دینی و تجددگرایی، نواندیشان دینی، نواندیشی و جنبشنرم افزاری، آسیبشناسی نواندیشی دینی و نواندیشی دینی و تحولات ایران و انقلاب اسلامی نام برد.
نظر شما