همایش نواندیشی دینی در آذر ماه سال جاری از سوی مرکز همکاریهای علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و با همکاری معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‏ها برگزار می‏شود.