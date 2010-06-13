به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تغییرات به عمل آمده دانشگاه تراکیا Trakya University از کشور ترکیه، دانشگاه جیواسکیلا University of Jyvaskyla از کشور فنلاند، دانشگاه گرونینگن Groningen University از کشور هلند و آکادمی پزشکی مسکو سچینوا تنها در رشته داروسازی به صورت مشروط مورد تایید وزارت بهداشت قرار گرفته اند.

وزارت بهداشت در بررسی های خود دانشگاههای 42 کشور جهان را مورد بررسی قرار داده است که از این میان اعتبار مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه بلگراد و دانشگاههای کشورهای اسلواکی، مجارستان، لهستان، بلاروس، روسیه و چک به صورت مشروط تایید می شود.

همچنین دانشگاههای کشور اوکراین، ارمنستان و فیلیپن (به جز دو دانشگاه UP و سنت توماس) برای گروه پزشکی از ابتدای سال 2010 غیرمعتبر اعلام شده اند.

بر اساس اعلام مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی دانشگاههای معتبر اعلام شده طبق ضوابط مصوب در شورایعالی ارزشیابی و پس از طرح در کمیسیونهای مربوطه انجام می شود.

بر اساس ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههایی که به صورت معتبر مشروط اعلام شده‌اند نیز شامل شرکت و قبولی در امتحان جامع علوم‌پایه برای رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، برای دانشجویان رشته پزشکی قبولی در امتحان پره‌انترنی و گذراندن دوره انترنی در کشور و برای دانشجویان رشته‌های دندانپزشکی و داروسازی شرکت در امتحان جایابی و تکمیل دوره است.

بر اساس شرایط اختصاصی انتقال در مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری عمومی، میانگین نمرات امتحان کتبی پایان دوره متوسطه نظام قدیم یا میانگین کل پایان دوره پیش‌دانشگاهی نظام جدید متقاضی نباید برای انتقال به دوره‌های کاردانی از 12 و دوره‌های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته کمتر از 14 باشد.

همچنین مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت شرایط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دوره دستیاری خارج از کشور به یکی از دانشگاههای داخل کشور را به این گونه اعلام کرده است که دارا بودن مدرک دکترای عمومی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و گذراندن حداقل نیمی از دوره دستیاری در خارج از کشور در یکی از دانشگاههای مورد تایید که انتقال در دوره دستیاری از آن دانشگاه توسط شورایعالی ارزشیابی مدارک از جمله این شرایط است.

شرکت در امتحان دستیاری داخل کشور و کسب حداقل 80 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد در همان رشته و همان سال در آن دانشگاه و تعیین سطح دستیاری پس از امتحانات علمی و عملی از دیگر شرایط انتقال است.