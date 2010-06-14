ضرورت توجه به زیرساختهای فرهنگی/ 400 هزار خرم آبادی و یک مجتمع فرهنگی

شیرزاد نعمتی نیا در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: انتخاب رویکرد فرهنگی در دور سوم سفرهای استانی ریاست جمهوری گام ارزشمندی است که می تواند با در نظر گرفتن ملاحظات و اقتضائات فعالیت های فرهنگی، منشا تغییرات و تحولاتی امیدوارکننده در بازسازی فرهنگ عمومی جامعه باشد.

وی تصریح کرد: مسئولان استان باید در این سفر در راستای رشد و توسعه فرهنگی در استان نهایت بهره برداری را داشته باشند.

رئیس حوزه هنری استان لرستان یادآور شد: استان لرستان نیاز اساسی به سرمایه گذاری در بخش زیر ساختهای فرهنگی دارد که به نظر می رسد در سایر استانها قبلا این زیرساختها پیش بینی شده اند و در سفر ریاست جمهوری کمتر به آن می پردازند ولی لرستان در گام اول هنوز نیازمند این زیرساختهاست.

نعمتی نیا با بیان اینکه در سال 57 شهر خرم آباد با جمعیت 85 هزار نفر پنج سینمای فعال داشته است، افزود: ولی در حال حاضر این شهر با جمعیتی نزدیک به 400 هزار نفر تنها دو باب سینما دارد.

وی با اشاره به وضعیت کتابخانه های استان و ضعف های موجود در این زمینه، افزود: از سوی دیگر در حال حاضر در مرکز استان لرستان برای جمعیتی بالغ بر 400 هزار نفر تنها یک مجتمع فرهنگی هنری وجود دارد.

رئیس حوزه هنری استان لرستان یادآور شد: بنابراین در این سفر باید هم توجه به زیرساخت ها و هم به کارهای فرهنگی جهت رشد توسعه فرهنگی توجه ویژه ای صورت گیرد.

نعمتی نیا با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه بحث مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی، عنوان کرد: این پیوست فرهنگی فقط خطاب به دستگاه ها و نهادهای فرهنگی نیست بلکه خطاب به همه دستگاه های اجرایی است چرا که دستگاه های اجرایی غیر فرهنگی نیز در زمینه فرهنگ عمومی نقش دارند.

رئیس حوزه هنری استان لرستان با اشاره به فعالیت های حوزه هنری در راستای توسعه زیرساختهای فرهنگی استان، عنوان کرد: با توجه به کمبود زیرساختها و امکانات فرهنگی در استان و به ویژه در شهر خرم آباد در سال 1384 پیگیری جهت ساخت یک واحد مجتمع فرهنگی هنری آغاز شد که خوشبختانه این پیگیری ها نتیجه داد و کلنگ ساخت مجتمع فرهنگی هنری حوزه هنری در منطقه علوی به زمین زده و ساخت آن آغاز شد.

نعمتی نیا ادامه داد: با توجه به اینکه در منطقه علوی، خیرآباد، قاضی آباد، پشته حسین آباد و حاشیه های شهر هیچ مکان فرهنگی اعم از مجتمع، سینما، سالن نمایش و ... وجود ندارد ضرورت ایجاب می کرد که مجتمع فرهنگی حوزه هنری در آن منطقه احداث شود.

وی با بیان اینکه در ساخت این مجتمع استانداری لرستان و حوزه هنری مرکز مشارکت داشته اند، گفت: مجتمع فرهنگی حوزه هنری لرستان در حال حاضر آماده بهره برداری است اما سالن اجتماعات مجتمع که از اساسی ترین قسمتهای مجتمع است هنوز پیش بینی بودجه برای آن نشده است که امید می رود توجه ویژه ای از سوی مسئولان در این زمینه صورت گیرد.

رئیس حوزه هنری استان لرستان در مورد وضعیت سینماهای استان نیز عنوان کرد: عمده مسئله سینما در استان لرستان فضای مناسب و کیفیت مطلوب پخش فیلم است.

نعمتی نیا ادامه داد: باید پذیرفت که امروزه با وجود رسانه ها و ابزارهای نوین در عرصه هنرهای تصویری، سینما به عنوان یک مرکز پخش فیلم و البته نه هنر سینما دیگر مخاطب عام ندارد بنابراین باید تلاش شود با ایجاد محیط مناسب برای خانواده ها و علاقمندان خاص سینما امکان بهره مندی این قشر در سینما بیشتر فراهم شود.

وی افزود: در همین راستا در سال گذشته سینما استقلال خرم آباد به طور کامل مورد بازسازی قرار گرفت و به صورت دو سینمای مجزا با قابلیت پخش همزمان دو فیلم با بهره گیری از امکانات پخش مناسب و سیستم صدای دالبی به بهره برداری رسید.

رئیس حوزه هنری استان لرستان با بیان اینکه سینما فلسطین بروجرد نیز با بیش از هزار صندلی فعال است، یادآور شد: ولی سینما آزادی بروجرد به خاطر فضای نامناسب مدت سه سال است که تعطیل شده و هزینه بازسازی آن بسیار بالاست و در توان حوزه نیست.