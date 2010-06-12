مدارس هوشمند در کرمان توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد فتحی ظهر شنبه در جمع رابطین طرح " ICDL" کرمان با تاکید بر گسترش فن آوری های روز دنیا در سیستم آموزش و پرورش بر توسعه مدارس هوشمند در استان کرمان تاکید کرد.

وی افزود: با توجه به پیشرفت روز افزون فناوری های نوین و رویکرد وزارت آموزش و پرورش به تحول بنیادین، ضرورت برگزاری دوره های آموزشی در این راستا، امری اجتناب ناپذیر است.

فتحی اظهار داشت: با توجه به اهمیت برگزاری دوره های آموزش و آزمونهای "ICDL" به فرهنگیان و دانش آموزان، این مهم باید با همت مضاعف و جدیت تمام از سوی رابطین طرح و مسئولان ادارات آموزش و پرورش، در طول سال تحصیلی و به ویژه در تابستان 89 برگزار شود.

وی در این راستا، ثبت نام اینترنتی دانش آموزان را در مدارس برخی شهرستانها و مناطق استان، آماده کردن زیرساخت های توسعه فن آوری های نوین در مدارس سراسر استان، ارائه طرح درس و برگزاری آزمونها با استفاده از فن آوری نوین توسط معلمین، توسعه مجله الکترونیکی نماز، افق نوآوری و گسترش مدرسه هوشمند در استان کرمان را از جمله برنامه های اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان، در سال تحصیلی 90- 89 عنوان کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان ضمن اشاره به کسب رتبه برتر آموزش و پرورش استان کرمان در چهارمین دوره از جشنواره تولید و حمایت از پدید آورندگان محتوای الکترونیکی کشور، که اردبهشت ماه سال جاری در تهران برگزار شد، اظهار امیدواری کرد: با تلاش کلیه فرهنگیان و دانش آموزان کرمانی، در آینده نیز شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر آموزش و پرورش استان کرمان در همه عرصه ها باشیم.