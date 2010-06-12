به گزارش خبرنگار مهر، در وزن 55 کیلوگرم محمد طهماسبیزاده پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با حریفی از قرقیزستان روبرو میشود. در وزن 60 کیلوگرم مهران نصیری پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نماینده چین مسابقه می دهد.
بر این اساس، محمد یوسفی در وزن 66 کیلوگرم در کشتی نخست خود با حریفی از قرقیزستان روبرو میشود و در وزن 74 کیلوگرم رضا افضلی در کشتی اول خود به مصاف کشتیگیر تاجیکستانی میرود.
همچنین در وزنهای 84 و 96 کیلوگرم نیز به ترتیب مرتضی رضایی قلعه و عرفان امیری در کشتیهای نخست خود با حریفانی از اندونزی و ازبکستان روبر میشوند.
نمایندگان کشورمان از ظهر فردا یکشنبه به وقت چین به مصاف حریفان خود میروند.
امروز شنبه در روز نخست این رقابتها که در شهر هوانگشان چین جریان دارد عبداله فولادوند و حامد اسدی کشتیگیران اوزان 50 و 120 کیلوگرم کشورمان صاحب مدال طلا شدند.
رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جوانان آسیا از امروز شنبه در شهر هوانگشان چین آغاز شده و فردا یکشنبه به پایان می رسد.
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