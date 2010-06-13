احمد حاجی شریف معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن سازمان دارالقرآن الکریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چاپ قرآنهای 120 حزبی که آیات آن در هر حزب به طور ناقص منتشر می شوند اظهار داشت: سازمان دارالقرآن متصدی اجرای برنامه ها نیست و کاری نمی تواند انجام دهد.

وی افزود: اواخر سال گذشته نامه ای در همین زمینه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشتیم و این مطلب را متذکر شدیم که تعدادی از افراد سودجود قرآنهای 30 جزء را به 120 قسمت تقسیم کرده و با قیمتهای بالا به فروش می رسانند، به طوری که در اکثر حزب ها آیات از وسط آغاز شده و در انتهای حزب نیز آیات نصفه آمده و حزب به اتمام می رسد.

معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن سازمان دارالقرآن الکریم تصریح کرد: انتشار قرآن به این صورت صحیح نیست، فردی که در مجالس می خواهد قرآن را قرائت کند نیز با مشکل رو به رو می شود.

حاجی شریف تأکید کرد: من از این طریق از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می خواهم به این امر رسیدگی کرده و مانع از فعالیت ناشرین و یا صحافی هایی شوند که چنین قرآنهایی منتشر می کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: البته چند ناشر پس از کسب مجوز سازمان دارالقرآن کریم اقدام به انتشار قرآنهای 120 پاره کرده‌اند و حزبهای منتشر شده آنها با چنین مشکلاتی رو به رو نیست، این قرآنها که با مجوز منتشر شده دقیقا از همان بخشی که حزب آغاز می شود آمده و آیات آن به طور نیمه کاره منتشر نشده است، این روش هزینه بیشتری برای چاپ دارد اما در نهایت 120 پاره آن نسبت به قرآنهایی که افراد سودجو منتشر می کنند قیمت مناسبت تری دارد.

وی همچنین گفت: این این قرآنها در هر حزب سوره مبارکه حمد را قرار داده اند که به صورت تایپی منتشر شده است و حتی در تایپ سوره حمد نیز اشتباهاتی مشاهده می شود، برای مثال در یکی از این قرآنهای 120 حزبی واژه ولاالضالین با "ظ" نوشته شده است.