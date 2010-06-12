سید حسن خمینی به تماشای"طلا ومس" نشست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روز جمعه 21خرداد ماه، بیت مکرم امام خمینی(س) در معیت حجت الاسلام سید حسن خمینی با حضور در موسسه فرهنگی، هنری عروج به تماشای فیلم " طلا و مس" نشستند.

پس از نمایش فیلم، حجت الاسلام سید حسن خمینی با منوچهر محمدی تهیه کننده و همایون اسعدیان کارگردان فیلم به گفت و گو پرداخت.

وی با اشاره به وجود استعدادهای توانا و درخشان در سینمای ایران، اظهار امیدواری کرد؛ نظیر اینگونه فیلم ها بیشتر ساخته و مورد توجه قرار گیرد.

"طلا و مس" داستان جوان طلبه‌ای به نام آقا سید با بازی بهروز شعیبی است که دارای یک همسر و دو فرزند است. همسر او دچار بیماری ام اس می‌شود. فیلم به بیان مشکلات این خانواده می‌پردازد.نگارجواهریان وبهروز شعیبی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.