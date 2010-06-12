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۲۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۵۸

سید حسن خمینی به تماشای"طلا ومس" نشست

سید حسن خمینی به تماشای"طلا ومس" نشست

حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی نوه امام(ره) روز گذشته 21 خرداد به تماشای فیلم سینمایی"طلا ومس" به کارگردانی همایون اسعدیان نشست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روز جمعه 21خرداد ماه، بیت مکرم امام خمینی(س) در معیت حجت الاسلام سید حسن خمینی با حضور در موسسه فرهنگی، هنری عروج به تماشای فیلم " طلا و مس" نشستند.

پس از نمایش فیلم، حجت الاسلام سید حسن خمینی با منوچهر محمدی  تهیه کننده و همایون اسعدیان کارگردان فیلم به گفت و گو پرداخت.
 
وی با اشاره به وجود استعدادهای توانا و درخشان در سینمای ایران، اظهار امیدواری کرد؛ نظیر اینگونه فیلم ها بیشتر ساخته و مورد توجه قرار گیرد.
 
"طلا و مس" داستان جوان طلبه‌ای به نام آقا سید با بازی بهروز شعیبی است که دارای یک همسر و دو فرزند است. همسر او دچار بیماری ام اس می‌شود. فیلم به بیان مشکلات این خانواده می‌پردازد.نگارجواهریان وبهروز شعیبی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
کد مطلب 1099437

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