تغییر نام معاونت پژوهشی دانشگاه ها به معاونت فناوری و کارآفرینی

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، علی رضا اللهیاری ظهر شنبه در نشستی با مسئولان دانشگاه مازندران به بیان لزوم توجه به کارآفرینی و تاسیس شرکت های دانش بنیان پرداخت و گفت: در حال حاضر زمان آن شده تا رویکرد دانشگاه های کشور به سمت دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین سوق یابد.

وی از تغییر نام معاونت پ‍‍ژوهشی دانشگاه ها به معاونت فناوری و کارآفرینی خبر داد و اظهار داشت: در سال های اخیر توجه ویژه ای به ایجاد رشته و گرایشهای کارآفرینی با همکاری مراکز کارآفرینی در دانشگاه های کشور شده است.

اللهیاری به لزوم همکاری مسئولان دانشگاه ها با مراکز کارآفرینی در اجرای وظایف چهارگانه آموزش، پژوهش، ترویج و مشاوره، برقراری ارتباط مرکز کارآفرینی با صنعت و اجازه داشتن در انعقاد تفاهمنامه و قرار دادهای تخصصی مرتبط بر اساس موضوعات کاربردی مختلف اشاره کرد و گفت: مسئولان دانشگاه ها باید نسبت به تأمین نیروی انسانی و کارشناس برای مرکز کارآفرینی برنامه ریزی کنند.

وی برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی برای دانشجویان، کارکنان، استادان و نیز متقاضیان خارج از دانشگاه، برگزاری دوره های آموزشی تربیت مدرس کارآفرین، توجه به سرمایه فکری و دانشی در دانشگاه را از دیگر برنامه های نیازمند پشتیبانی مراکز کارآفرینی عنوان کرد.

اللهیاری به طرح دانشگاه تهران در زمینه فرصت های مطالعاتی اعضای هیئت علمی اشاره کرد و گفت: بر اساس این طرح استادان بجای گذراندن فرصتهای مطالعاتی در خارج از کشور، به صنایع داخل ایران مراجعه و تحقیق خود را بر روی مسائل بومی کشور انجام می دهند و دانشجویان نیز طرحها و ایده های جدید خود را در داخل فن بازار به جامعه عرضه می کنند.

قاسم علیزاده افروزی، رئیس دانشگاه مازندران نیز به بیان اهمیت توجه به کارآفرینی و ایجاد اشتغال مولد پرداخت و گفت: با توجه به رشته های تحصیلی موجود ، دانشجویان و موقعیت دانشگاه مازندران در میان دیگر دانشگاه های استان، تأسیس رشته و دانشکده کارآفرینی در این دانشگاه ضروری است .

بهرام صادق پور، معاون اداری و مالی دانشگاه مازندران ارتباط میان دانشگاه و صنعت را اجتناب ناپذیر دانست و گفت: دانشگاه می تواند از طریق مرکز کارآفرینی با صنعت ارتباط علمی و کاربردی برقرار کند.

وی به بیان مشکلات ناشی از عدم ارتباط میان دانشگاه و صنعت پرداخت و افزود: باید به منظور تقویت این مهم برنامه ریزی عملیاتی صورت گیرد.

حسن علی آقاجانی، رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه مازندران نیز پیشنهاد کرد تا میان دانشگاه و صنایع علاقمند تفاهمنامه های همکاری امضاء شود تا دانشجویان بتوانند بخشی از کلاسهای درس خود را در کارخانجات و صنایع بگذرانند.