به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، تالاب‌ها جزء پرتولیدترین محیطهای طبیعی هستند. این مناطق دارای فواید اقتصادی فراوانی از جمله تولید محصولات شیلاتی (بیش از دوسوم برداشت ماهی در جهان به سلامت مناطق تالابی بستگی دارد)، حفظ سطح آب برای مناطق کشاورزی، تولید چوب، ذخیره آب و کاهش بلایای طبیعی و به ویژه سیلاب است.

تثبیت خطوط ساحلی، از بین رفتن مواد زاید و تصفیه آب، برخورداری از چشم‌اندازهای زیبای طبیعی و ایجاد بستر مناسب برای حیات بسیاری از گونه‌های جانوری و گیاهی از ویژگی‌های ارزشمند تالاب‌ها هستند.

تالاب‌ها جز تهدید شونده‌ترین زیستگاه‌ها به‌شمار می‌روند که این موضوع به‌طور عمده ناشی از خشکاندن و تغییر کاربری، ایجاد آلودگی و برداشت بی‌رویه از گونه‌های زیستی تالابهاست.

تالابهای لرستان جز مناطق حفاظت شده محسوب نمی شوند

مصارف آب تالاب برای کشاورزی، وارد شدن سموم کشاورزی و مواد زاید به تالاب‌ها، خشکسالی، صید و شکار بی‌رویه و فعالیت‌های کشاورزی در حریم تالاب‌ها از دیگر عواملی هستند که در نابودی این اکوسیستم‌های کم‌نظیر تاثیر دارند.

استان لرستان با ظرفیتی بی نظیر در حوزه طبیعت گردی و صنعت اکوتوریسم دارای تالابهای زیادی است که هر کدام می توانند به عنوان فرصتی بی بدیل در این حوزه مورد توجه قرار گیرند.

این در حالیست که عدم حفاظت از این تالابها به دلیل اینکه جز مناطق حفاظت شده محسوب نمی شدند موجب تعرض انسان با روش های مختلف به این تالابهای زیبا شده بود.

در ماه های اخیر خبر ورود پرندگان مهاجر به تالاب بی نظیر "گری بلمک" در شهرستان پلدختر که در مسیر احیا قرار گرفته است خبر خوشی برای همه دوستداران طبیعت بود اما استمرار این روند نیازمند ورود این تالابهای وسیع و زیبا به مجموعه مناطق حفاظت شده بود.

در این راستا پیش از این خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی بر ضرورت ورود تالابهای لرستان به محدوده مناطق حفاظت شده تاکید کرد که خوشبختانه به گفته مدیر کل محیط زیست استان لرستان این امر در آستانه تحقق است.

تالابهای لرستان در آستانه تبدیل به مناطق حفاظت شده

علی حسین بازگیر در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر در استان لرستان سه منطقه وجود دارد که در قالب کلاسهای تحت حمایت محیط زیست قرار دارند.

وی ادامه داد: منطقه سفید کوه با 70 هزار هکتار وسعت، منطقه اشترانکوه با حدود 106 هزار هکتار وسعت و اثر طبیعی ملی غار ماهی کور با چهار هکتار وسعت از جمله مناطق تحت مدیریت این سازمان است.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر کمتر از پنج درصد سطح استان تحت مدیریت سازمان محیط زیست است، یادآور شد: این در حالیست که تاکنون دو منطقه تالابهای لرستان و قالیکوه الیگودرز جزو مناطق شکار و صید ممنوع استان محسوب می شدند.

بازگیر با بیان اینکه افزوده شده این مناطق به مناطق حفاظت شده از جمله برنامه های این سازمان بوده است، بیان داشت: این امر با پیگیری های محیط زیست استان انجام شده ولی هنوز به طور کامل ابلاغ نشده است.

وی ابراز امیدواری کرد که به زودی این مناطق به عنوان مناطق حفاظت شده تحت مدیریت سازمان محیط زیست قرار گیرد.

مناطق تحت حفاظت محیط زیست لرستان دو برابر می شود

مدیرکل محیط زیست استان لرستان با بیان اینکه ارتقا کلاس مناطق حفاظت شده استان در دستور کار قرار دارد، یادآور شد: با اضافه شدن منطقه قالیکوه و تالابهای پلدختر سطح مناطق حفاظت شده استان دو برابر خواهد شد.

بازگیر با بیان اینکه وسعت منطقه قالیکوه بالغ بر 210 هزار هکتار است، یادآور شد: همچنین تالابهای استان لرستان دارای وسعت 15 هزار هکتار هستند.

وی ابراز امیدواری کرد که با اضافه شدن تالابهای پلدختر به مناطق حفاظت شده بخشی از مشکلاتی که این تالابها با آن مواجه هستند مرتفع شود.

پیش از این مدیر کل محیط زیست استان لرستان با اشاره به مشکلاتی که در حال حاضر تالابهای لرستان به ویژه شهرستان پلدختر را تهدید می کند، افزود: دخالت های سایر دستگاه ها، چرای بی رویه دام ها در محل تالابها، ایجاد زمین های کشاورزی در حریم و محدوده تالابها و حفر چاه های غیر مجاز در منطقه از جمله مواردی است که حیات تالابهای لرستان را در معرض خطر قرار داده است.

وی با اشاره به برخی اقدامات در حریم تالابهای شهرستان پلدختر، گفت: برخی از دستگاهها در حریم این تالابها اقدام به ایجاد پارک کرده اند و در این پارک ها نیز از گونه های درختان آب دوست و غیر بومی استفاده شده که این امر وضعیت تالابها را تهدید می کند.

تبدیل تالابها به مناطق حفاظت شده و امید برای کاهش دخالت انسانی

پیش از این با توجه به اینکه در مناطق صید و شکار ممنوع مانعی برای دخالت انسانی وجود ندارد این امر در تالابهای این استان مشکل ساز شده بود که امید می رود با افزوده شده این تالابها به مناطق حفاظت شده بخشی از مشکلات آنها مرتفع شود.

به گزارش مهر، تالاب های استان لرستان با حدود 15 هزار هکتار مساحت زیستگاه مناسبی برای زیست انواع پرندگان بومی و مهاجر و همین طور انواع آبزی است. بیشترین و مهم ترین تالابهای استان در شهرستان پلدخترواقع شده است.

این شهر دارای آب و هوایی نسبتا گرم و خشک است. پلدختر از شمال به شهرخرم آباد و از جنوب به استان خوزستان محدود می شود. پلدختر را می توان شهر تالابهای لرستان نامید.

این شهر دارای تالابهای فصلی و دائمی هم چون گری بلمک، گری جمجمه، تکانه، لفانه، کبود و زردابه است که تالاب "گری بلمک" با 500 هکتار وسعت بزرگترین آنهاست.

این تالابها محل زیستگاه پرندگانی همچون چنگر، کشیم، حواصیل خاکستری، اردک ارده ای و اردک سر سبز است. همچنین دارای گیاهانی همچون سرخس آبزی، پونه، یونجه، شبدر، جلبک سبز، شقایق و خار شتر است. شکار کردن در این تالابها به علت حضور پرندگان مهاجر و بومی ممنوع است.