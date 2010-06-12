افزایش 31 درصدی اعتبارات عمرانی کردستان در سال 89

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: سهم استان کردستان از اعتبارات استانی در سال 89 در مقایسه با سال گذشته بالغ بر 31 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری اعتبارات عمرانی استان کردستان به مبلغی بالغ بر هزار و 680 میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با سال گذشته با افزایش 31 درصدی مواجه بوده و امیدواریم که مسئولان و مدیران دستگاه های دولتی در زمینه جذب و هزینه سهم استان از محل اعتبارات عمرانی تلاش و کوشش کند.

استاندار کردستان با اشاره به اولویت های جذب اعتبارات عمرانی استان در سال جاری، بیان داشت: تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرایی کردن مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان و مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت به عنوان دو اولویت اصلی در راستای جذب اعتبارات عمرانی در کردستان به شمار می رود.

نجار افزود: اتمام پروژه های نیمه تمام و توجه بیشتر به اجرایی کردن طرحهای عمرانی و خدماتی در مناطق روستایی و کم برخوردار استان کردستان از جمله دیگر مواردی است که باید فرمانداران شهرستانهای استان در زمان توزیع اعتبارات عمرانی سال جاری بیش از دیگر موارد به آن توجه داشته باشند.

وی گفت: در کنار افزایش سهم استان از اعتبارات عمرانی استانی، در سال جاری شاهد افزایش سهم پروژه های بزرگ استان از محل اعتبارات ملی هستیم که امیدواریم با تلاش هر چه بیشتر مدیران استان و همکاری و تعامل نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای جذب تمامی اعتبارات ملی پروژه ها و طرحهای عمرانی کردستان برنامه ریزی شود.

استاندار کردستان یادآور شد: در زمان توزیع اعتبارات توجه به الزامات بودجه که از طریق دولت ابلاغ شده است نیز باید مورد توجه و عنایت جدی قرار گرفته و بر اساس مصوبات آن اقدام شود.

در ادامه این جلسه موضوع توزیع شهرستانی اعتبارات استانی کردستان در سال جاری مطرح و مورد بحث و بررسی اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار گرفت.