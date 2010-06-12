دانشگاه آزاد از خروج نخبگان کشور جلوگیری کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یوسف نژاد بعد از ظهر شنبه در دیدار با رئیس و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری افزود: اگر 10 درصد از دانشجویانی که در حال تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی هستند به خارج از کشور برای ادامه تحصیل می رفتند و این روند از قبل ادامه داشت تاکنون صدها هزار نفر باید برای تحصیل از کشور خارج می شدند.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین دانشگاه آزاد در جلوگیری از خروج ارز و نیروی انسانی به خارج از کشور نقش اساسی داشته است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وضعیت دانشگاه آزاد به نحوی است که در زمینه کمی رشد قابل توجه ای داشته و از لحاظ کیفیت هم در حال توسعه و همچنین از نظر تربیت کادر هیئت علمی و مدیریت آموزش نیز گام های موثری را برداشته و در یک چنین موقعیتی دانشگاه آزاداسلامی شایسته تکریم و احترام است که باید توسط مسئولین حق آنها ادا شود.

یوسف نژاد افزود: اگر بخواهیم مسئله کاهش تصدی گری دولت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی را در فعالیت های آموزشی عنوان کنیم یقینا جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی نه تنها در سطح ایران بلکه در سطح بین المللی و جهان اسلام قابل ستایش بوده است.