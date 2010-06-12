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۲۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۲۰

یوسف نژاد:

دانشگاه آزاد از خروج نخبگان کشور جلوگیری کرده است

دانشگاه آزاد از خروج نخبگان کشور جلوگیری کرده است

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ساری در مجلس گفت: این دانشگاه توانسته است از خروج تعداد زیادی از نخبگان کشور به سایر دانشگاه های جهان جلوگیری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یوسف نژاد بعد از ظهر شنبه در دیدار با رئیس و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری افزود: اگر 10 درصد از دانشجویانی که در حال تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی هستند به خارج از کشور برای ادامه تحصیل می رفتند و این روند از قبل ادامه داشت تاکنون صدها هزار نفر باید برای تحصیل از کشور خارج می شدند.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین دانشگاه آزاد در جلوگیری از خروج ارز و نیروی انسانی به خارج از کشور نقش اساسی داشته است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وضعیت دانشگاه آزاد به نحوی است که در زمینه کمی رشد قابل توجه ای داشته و از لحاظ کیفیت هم در حال توسعه و همچنین از نظر تربیت کادر هیئت علمی و مدیریت آموزش نیز گام های موثری را برداشته و در یک چنین موقعیتی دانشگاه آزاداسلامی  شایسته تکریم و احترام است که باید توسط مسئولین حق آنها ادا شود.

یوسف نژاد افزود: اگر بخواهیم مسئله کاهش تصدی گری دولت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی را در فعالیت های آموزشی عنوان کنیم یقینا جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی نه تنها در سطح ایران بلکه در سطح بین المللی و جهان اسلام قابل ستایش بوده است.
کد مطلب 1099462

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