رشد 858 میلیارد ریالی ارزش معاملات امروز بورس

به گزارش خبرگزاری مهر در نخستین روز معاملات این هفته بورس 348 میلیون سهم در 7 هزار و 269 بار معامله به ارزش یکهزار و152 میلیارد و 650 میلیون ریال در تالارهای بورس اوراق بهادار داد و ستد شد که از نظر حجم و ارزش به ترتیب261 میلیون سهم و 858 میلیارد و 971 میلیون ریال رشد را نسبت به روزکاری قبل نشان می دهد.

ارزش بازار سهام به 710 هزار و 464 میلیارد ریال رسید که نسبت به روز کاری قبل رشد 916 میلیارد ریالی ثبت کرد. در پایان معاملات امروز ‌شنبه 22 خرداد‌ماه جاری شاخص کل با 59 واحد افزایش نسبت به روز کاری قبل، عدد 14 هزار و 114 واحد را نشان می دهد.

شاخص آزاد شناور به 17 هزار و 591 واحد رسید که نسبت به روز چهار‌شنبه 19 خردادماه امسال 46 واحد افزایش داشته است. شاخص بازار اول هم امرزو عدد 11 هزار و 622 واحد را، نشان می دهد،که این رقم نسبت به روزکاری قبل 46 واحد رشد دارد.

در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با افزایش 103 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 20 هزار و 40 واحد توقف کرد. همچنین شاخص صنعت با رشد 62 واحدی نسبت به روز چهار‌شنبه در عدد 10 هزار و 819 واحد متوقف شد. این در حالی است که در پایان مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 50 شرکت برتر با رشد 4 واحدی به عدد 613 واحد رسید.