2200 وسلیه نقلیه متخلف در کرمان توقیف شدند

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هفته گذشته ماموران نیروی انتظامی در برخورد با رانندگان حادثه ساز هزار و 480 هزار موتورسیکلت و 750 خودرو را توقیف و راهی پارکینگ کردند.

وی گفت: بی توجهی به قوانین، همراه نداشتن مدارک لازم جهت رانندگی، انجام حرکات مخاطره آمیز و بی توجهی به هشدارهای پلیس از مهمترین دلایل توقیف این وسایل نقلیه اعلام شده است.

سرهنگ پریور تصریح کرد: طی تصادفات هفته گذشته نیز 175 نفر در استان کرمان کشته و زخمی شدند.

وی افزود: 17 نفر کشته و 157 نفر زخمی حاصل تصادفات رانندگی تنها طی یک هفته در استان کرمان بوده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد یک کشته و 82 زخمی در معابر شهری روی داده است و بقیه تلفات مربوط به جاده های کرمان است.

هر چند کرمان طی سالهای اخیر دارای شیب هرچند کندی در کاهش تلفات جاده ای بوده است اما همچنان در صدر استانهای حادثه خیز در خصوص تصادفات جاده ای قراردارد.