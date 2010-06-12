پیکان به فینال مسابقات صعود کرد/ پنجمین حضور متوالی در دیدار نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا تیم پیکان با نتیجه 3 بر صفر مقابل پاناسونیک ژاپن به برتری دست یافت و راهی دیدار نهایی این رقابتها شد.
در این دیدار که امروز شنبه در شهر "ژن ژیانگ" چین برگزار شد، بازیکنان پیکان در سه گیم متوالی و با نتایج (25 بر 17)، (25 بر 18) و (25 بر 20) حریف ژاپنی خود را شکست دادند.
خودروسازان فردا یکشنبه برای برگزاری دیدار پایانی این دوره از مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا مقابل العربی قطر به میدان میروند. قطریها با از پیش رو برداشتن نماینده کشور میزبان فینالیست شدند. دیدار ردهبندی نیز میان تیمهای پاناسونیک ژاپن و شانگهای چین برگزار خواهد شد.
این پنجمین سال متوالی است که پیکان فینالست مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا میشود. پیکان در چهار دوره گذشته این رقابتها راهی فینال شد و با شکست حریفان خود به عنوان قهرمانی دست یافت.
قهرمان بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا سهمیه حضور در رقابتهای باشگاههای جهان را به دست میآورد. این مسابقات امسال در قطر برگزار خواهد شد.
نظر شما