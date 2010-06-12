پیکان به فینال مسابقات صعود کرد/ پنجمین حضور متوالی در دیدار نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا تیم پیکان با نتیجه 3 بر صفر مقابل پاناسونیک ژاپن به برتری دست یافت و راهی دیدار نهایی این رقابت‎ها شد.

در این دیدار که امروز شنبه در شهر "ژن ژیانگ" چین برگزار شد، بازیکنان پیکان در سه گیم متوالی و با نتایج (25 بر 17)، (25 بر 18) و (25 بر 20) حریف ژاپنی خود را شکست دادند.

خودروسازان فردا یکشنبه برای برگزاری دیدار پایانی این دوره از مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‏های آسیا مقابل العربی قطر به میدان می‎روند. قطری‏ها با از پیش رو برداشتن نماینده کشور میزبان فینالیست شدند. دیدار رده‏بندی نیز میان تیم‎های پاناسونیک ژاپن و شانگهای چین برگزار خواهد شد.

این پنجمین سال متوالی است که پیکان فینالست مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‏های آسیا می‏شود. پیکان در چهار دوره گذشته این رقابت‏ها راهی فینال شد و با شکست حریفان خود به عنوان قهرمانی دست یافت.

قهرمان بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا سهمیه حضور در رقابت‎های باشگاه‏های جهان را به دست می‎آورد. این مسابقات امسال در قطر برگزار خواهد شد.