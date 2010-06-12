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۲۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۲۳

جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی/

پیروزی کره‌جنوبی برابر یونان در پایان نیمه نخست

پیروزی کره‌جنوبی برابر یونان در پایان نیمه نخست

نیمه نخست دیدار تیم‌های فوتبل کره جنوبی و یونان در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی با برتری تیم کره به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی عصر امروز شنبه با برگزاری دیدار تیم‌های فوتبال کره جنوبی و یونان از گروه B این مسابقات پیگیری شد که در پایان نیمه نخست این بازی تیم کره جنوبی با یک گل از حریف اروپای اش پیش افتاده است.

صحنه گل برتری تیم فوتبال کره جنوبی در دیدار با یونان

در این دیدار که با قضاوت "مایکل هستر" و در ورزشگاه الیزابت در جریان است، لی جونگ سو در دقیقه 7 گل برتری تیم فوتبال کره جنوبی را به ثمر رساند.

برای تماشای دیدار نماینده قاره آسیا و نماینده قاره اروپا بیش از 45 هزار نفر در ورزشگاه محل برگزاری این دیدار حضور یافته اند.

کد مطلب 1099487

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