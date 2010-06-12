2400 هکتار باغستان سنتی در قزوین وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین محمدرضا صفری عصر شنبه در بازدید استاد دانشگاه استرالیا از باغستان‌های سنتی قزوین گفت: استان قزوین دارای باغستان‌های سنتی با قدمت زیاد است و در حال حاضر بیش از دو هزار و 400 هکتار باغ سنتی در استان قزوین وجود دارد که نگهداری و صیانت از این باغستان‌ها به عنوان یک میراث گرانبهای کشاورزی مورد توجه مسئولان قرار گرفته است.

وی افزود: استان قزوین به لحاظ موقعیت جغرافیایی و کشاورزی دارای شرایط ویژه‌ای است و ظرفیت‌های بسیاری در حوزه

کشاورزی دارد به طوری که این استان با کمتر از یک درصد خاک کشور، سالانه بیش از چهار درصد از محصولات کشاورزی کشور را تولید می‌کند و در تولید برخی از محصولات نیز رتبه‌های بالایی را در کشور دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به ظرفیت‌های دشت قزوین تصریح کرد:دشت قزوین 440 هزار هکتار وسعت دارد که بیش از 80 درصد خاک این دشت دارای کلاس یک، دو و سه برای کشت آبی است.

در ادامه استاد دانشگاه آدلاید استرالیا بر حفظ باغستان‌های سنتی قزوین به عنوان یک میراث گرانبها و ذخایر عظیم ژنتیکی تأکید کرد.

برنت کیسر گفت: اینگونه باغستان‌ها با ویژگی‌های باغستان سنتی قزوین در دنیا بسیار کم ‌نظیر است و الگویی بسیار مناسبی برای توسعه باغداری سنتی بشمار می رود.

وی به مسئولان استان پیشنهاد کرد این باغستان‌ها را به پارک ملی تبدیل کنند.

استاد دانشگاه آدلاید استرالیا در ادامه نقطه نظرات خود را پیرامون اصلاح گونه‌های درختان بادام در باغهای استان قزوین مطرح کرد.