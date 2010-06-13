به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا موالی زاده گفت: بر اساس تصمیم شورایعالی اشتغال امسال باید یک میلیون و 100هزار شغل جدید در کشور ایجاد شود.

معاون امور مجلس و حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: در همین زمینه سهم استانها به صورت مجزا مشخص شده است، با حضور فعال دولت به صورت میدانی در استانها یکی از بحثهایی مهمی که در سرلوحه فعالیتها قرار گرفت، اشتغال است.

وی ارتقای فرهنگ کار را از مهمترین اولویتهای وزارت کار عنوان کرد و بیان داشت: به هر میزان بتوانیم قدرت فرهنگ کار را در کشور ارتقا دهیم به همان میزان زودتر به افقهای پیش رو خواهیم رسید.

وی تاکید کرد: هر جا فرهنگ کار، تلاش و سخت کوشی در کشور جدی تر عمل شد توانستیم قله های بلندتری را فتح کنیم که در این زمینه عنصر سخت کوشی در ایجاد اشتغال نقش بیشتری دارد.

معاون وزیر کار اظهار داشت: موفقیت در بسیاری از عرصه ها همچون هوا و فضا، انرژی اتمی، پزشکی و غیره که به دست توانمند نیروهای مستعد، نخبه و دانشمند ایرانی به دست آمده همگی با تلاش، سخت کوشی و پشتکار ایجاد شده است.

موالی زاده با بیان اینکه نرخ فعلی بیکاری در سطح کشور 11.3 درصد است، گفت: باید تا پایان برنامه پنجم توسعه نرخ بیکاری به 7 درصد برسد که این امر بدون همکاری دستگاهها و کار و همت مضاعف امکان پذیر نخواهد بود.