750 هزار نامه مردمی در سفر رئیس جمهور به کرمان جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حبیب الله دهمرده عصر شنبه در بازدید از ستاد مرکزی رسیدگی به نامه های مردمی به رئیس جمهور طی دور سوم سفر هیئت دولت به استان کرمان گفت: طی سفر دور سوم هیئت دولت به استان کرمان 750 هزار نامه مردمی از سطح استان کرمان جمع آوری شده است.

وی افزود: بیشترین میزان نامه های مردمی با 450 هزار نامه به شهرستان کرمان تعلق دارد و بقیه نامه ها از شهرستانها دریافت شده است.

استاندار کرمان افزود: تاکنون نیز 300 هزار نامه مورد رسیدگی قرار گرفته است و سایر نامه ها نیز با جدیت در حال بررسی است.

دهمرده با اشاره به کاهش تعداد نامه های مردمی به استان کرمان، عنوان کرد: کاهش نامه های مردمی نشان از کاهش مشکلات مردم دارد.

وی یکی از علل کاهش نامه های مردمی و مشکلات مردم را سیاستهای فقرزادایی و عدالت محوری دولت نهم و دهم در کشور بخصوص مناطق محروم دانست.