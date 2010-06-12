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۲۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۱۳

مجمع سالیانه فدراسیون روستایی و عشایری برگزار شد

مجمع سالیانه فدراسیون روستایی و عشایری برگزار شد

مجمع سالیانه فدراسیون روستایی و عشایری عصر امروز شنبه به ریاست معاون ورزشی سازمان تربیت بدنی در محل آکادمی کمیته المپیک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون روستایی و عشایری عصر امروز به ریاست حمید سجادی رئیس امورمجامع سازمان تربیت بدنی و با حضور روسای هیئت های روستایی و عشایری سراسرکشور و نمایندگان عضو این مجمع برگزار شد.

در این گردهمایی ابتدا گزارش عملکرد سال 88 فدراسیون ازسوی غلامرضا جعفری سرپرست فدراسیون روستایی و عشایری ارائه شد، سپس  تراز مالی، تقویم ورزشی و برنامه های سال جاری این فدراسیون مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.
 
بنابر اعلام امور مجامع سازمان، مجمع عادی دو فدراسیون جودو و جانبازان و معلولان نیز طی روزهای پنج شنبه 27 خرداد و دوشنبه 31 خردادماه جاری برگزارخواهد شد.
کد مطلب 1099518

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