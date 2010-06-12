مجمع سالیانه فدراسیون روستایی و عشایری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون روستایی و عشایری عصر امروز به ریاست حمید سجادی رئیس امورمجامع سازمان تربیت بدنی و با حضور روسای هیئت های روستایی و عشایری سراسرکشور و نمایندگان عضو این مجمع برگزار شد.

در این گردهمایی ابتدا گزارش عملکرد سال 88 فدراسیون ازسوی غلامرضا جعفری سرپرست فدراسیون روستایی و عشایری ارائه شد، سپس تراز مالی، تقویم ورزشی و برنامه های سال جاری این فدراسیون مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.



بنابر اعلام امور مجامع سازمان، مجمع عادی دو فدراسیون جودو و جانبازان و معلولان نیز طی روزهای پنج شنبه 27 خرداد و دوشنبه 31 خردادماه جاری برگزارخواهد شد.