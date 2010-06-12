به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی ایران، ضوابط تعیین حق بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و بیمه حوادث اشخاص، توسط شورایعالی بیمه تصویب شد و بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه ابلاغ کرد.

این اجازه در چارچوب اجرای مرحله سوم « برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور» صادر شد و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به امضای جواد فرشباف ماهریان رئیس شورایعالی بیمه، مصوبه این شورا در خصوص مرحله سوم « برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور» را در 18 خرداد 1389 برای اطلاع و اجرا به مدیران عامل شرکتهای بیمه ابلاغ کرد.

متن مصوبه شورایعالی بیمه که به استناد مفاد بند (4) ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری و در اجرای مرحله سوم « برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور» در جلسه مورخ 22/2/1389 به تصویب رسیده است، به این شرح است:

1. مؤسسات بیمه مجازند نرخ‌های حق بیمه رشته‌های بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و بیمه حوادث اشخاص( انفرادی و گروهی) را مشروط به رعایت ضوابط مندرج در این مصوبه، رأسا تعیین نمایند.

2. ضوابط مربوط به آزادسازی رشته‌های بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و بیمه حوادث اشخاص( انفرادی وگروهی) به شرح زیر تعیین می شود:

الف- مؤسسات بیمه موظفند شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های رشته‌های فوق را طبق آئین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه( آیین نامه های شماره 37 و 23) و اصلاحات بعدی آنها تنظیم و اجرا نمایند. همچنین مؤسسات بیمه مکلفند سایر شرایط چاپی و فرم¬های پیشنهاد بیمه و بیمه نامه مربوط به این رشتهها را به تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسانند.

ب- هر یک از مؤسسات بیمه موظفند ضمن تصویب معیارهای تعیین حق‌ بیمه و نرخ‌های حق بیمه رشته های فوق در هیئت مدیره خود، یک نسخه از مصوبات موضوع این بند را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.

ج- مؤسسات بیمه موظفند آمار مربوط به عملیات بیمه رشته‌های فوق را در چارچوبی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند، نگهداری و ارائه نمایند.