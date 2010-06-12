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۲۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۵۸

بیمه مرکزی ابلاغ کرد:

ضوابط تعیین حق بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان

شورایعالی بیمه به شرکتهای بیمه اجازه داد که نرخ حق بیمه رشته‌های بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و بیمه حوادث اشخاص را با رعایت ضوابط ابلاغ شده راسا تعیین کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی ایران، ضوابط تعیین حق بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و بیمه حوادث اشخاص، توسط  شورایعالی بیمه تصویب شد و بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه ابلاغ کرد.

این اجازه در چارچوب اجرای مرحله سوم « برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور» صادر شد و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به امضای جواد فرشباف ماهریان رئیس شورایعالی بیمه، مصوبه این شورا در خصوص مرحله سوم « برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور» را در 18 خرداد 1389 برای اطلاع و اجرا به مدیران عامل شرکتهای بیمه ابلاغ کرد.

متن مصوبه شورایعالی بیمه که به استناد مفاد بند (4) ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری و در اجرای مرحله سوم « برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور» در جلسه مورخ 22/2/1389 به تصویب رسیده است، به این شرح است:

1. مؤسسات بیمه مجازند نرخ‌های حق بیمه رشته‌های بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و بیمه حوادث اشخاص( انفرادی و  گروهی) را مشروط به رعایت ضوابط مندرج در این مصوبه، رأسا تعیین نمایند.

2. ضوابط مربوط به آزادسازی رشته‌های بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و بیمه حوادث  اشخاص( انفرادی وگروهی) به شرح زیر تعیین می شود:

الف-  مؤسسات بیمه موظفند شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های رشته‌های فوق را طبق آئین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه( آیین نامه های شماره 37 و 23) و اصلاحات بعدی آنها تنظیم و اجرا نمایند. همچنین مؤسسات بیمه مکلفند سایر شرایط چاپی و فرم¬های پیشنهاد بیمه و بیمه نامه مربوط به این رشتهها را به تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسانند.

ب- هر یک از مؤسسات بیمه موظفند ضمن تصویب معیارهای تعیین حق‌ بیمه و نرخ‌های حق بیمه رشته های فوق در هیئت مدیره خود، یک نسخه از مصوبات موضوع این بند را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.

ج- مؤسسات بیمه موظفند آمار مربوط به عملیات بیمه رشته‌های فوق را در چارچوبی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند، نگهداری و ارائه نمایند.

کد مطلب 1099519

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