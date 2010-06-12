قزوین به عنوان پایلوت تولید بوته های واحدهای گلخانه ‌ای انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین این همکاری تحت لیسانس شرکت هلندی و شرکت کاسپین گل پارسیان انجام می‌شود.

بر اساس تفاهمنامه همکاری دو شرکت ایرانی و هلندی، طرف ایرانی تحت لیسانس شرکت هلندی بوده و شرکت موظف است دانش فنی تولید گل و گیاه را به ایران منتقل کند.

همچنین شرکت ایرانی نیز در داخل کشور اقدام به تولید پایه ‌ای گل و گیاه خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت هلندی تری نیگرا گفت: این شرکت حدود چهار سال است که با طرف ایرانی برای انتقال دانش فنی و تولید پایه‌های مادری همکاری می‌ کند.

وی اظهار داشت: استان قزوین به علت داشتن شرایط مناسب اقلیمی و موقعیت مناسب اقتصادی و بازاریابی برای فروش پایه‌های گل و گیاه برای اجرای این طرح در ایران بسیار مناسب و مستعد است.

وی با اشاره به جایگاه کشور هلند در تولید گل و محصولات گلخانه‌ ای، سبزیکاری و دام بر توسعه همکاری‌های اقتصادی با ایران به ویژه استان قزوین تأکید کرد.

در ادامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به روش‌های نوین علمی، تحقیقاتی و مطالعات گسترده در زمینه تولید گل و گیاه اشاره کرد و گفت: استان قزوین در راستای رسیدن به کشاورزی مدرن ارگانیک گام‌های خوبی برداشته است.

محمدرضا صفری بر توسعه فعالیت‌های گلخانه‌ای و بهره‌ وری مناسب از منابع آب و خاک تأکید کرد.

وی با اعلام آمادگی این سازمان برای کسب اطلاعات جدید علمی، بسترسازی مناسب برای ورود و پیشرفت این فناوری در استان را ضروری دانست.