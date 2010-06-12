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۲۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۰۱

قزوین به عنوان پایلوت تولید بوته های واحدهای گلخانه ‌ای انتخاب شد

قزوین به عنوان پایلوت تولید بوته های واحدهای گلخانه ‌ای انتخاب شد

قزوین - خبرگزاری مهر: برای نخستین بار در کشور، استان قزوین به عنوان پایلوت تولید بوته‌های مادری جوان مورد نیاز واحدهای گلخانه‌ای انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار  مهر در قزوین این همکاری تحت لیسانس شرکت هلندی و شرکت کاسپین گل پارسیان انجام می‌شود.

بر اساس تفاهمنامه همکاری دو شرکت ایرانی و هلندی، طرف ایرانی تحت لیسانس شرکت هلندی بوده و شرکت موظف است دانش فنی تولید گل و گیاه را به ایران منتقل کند. 
 
همچنین شرکت ایرانی نیز در داخل کشور اقدام به تولید پایه ‌ای گل و گیاه  خواهد کرد. 
 
مدیرعامل شرکت هلندی تری نیگرا گفت: این شرکت حدود چهار سال است که با طرف ایرانی برای انتقال دانش فنی و تولید پایه‌های مادری همکاری می‌ کند.
 
وی اظهار داشت: استان قزوین به علت داشتن شرایط مناسب اقلیمی و موقعیت مناسب اقتصادی و بازاریابی برای فروش پایه‌های گل و گیاه برای اجرای این طرح در ایران بسیار مناسب و مستعد است.
 
وی با اشاره به جایگاه کشور هلند در تولید گل و محصولات گلخانه‌ ای، سبزیکاری و دام بر توسعه همکاری‌های اقتصادی با ایران به ویژه استان قزوین تأکید کرد.
 
در ادامه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به روش‌های نوین علمی، تحقیقاتی و مطالعات گسترده در زمینه تولید گل و گیاه اشاره کرد و گفت: استان قزوین در راستای رسیدن به کشاورزی مدرن ارگانیک گام‌های خوبی برداشته است.
 
محمدرضا صفری بر توسعه فعالیت‌های گلخانه‌ای و بهره‌ وری مناسب از منابع آب و خاک تأکید کرد.
 
وی با اعلام آمادگی این سازمان برای کسب اطلاعات جدید علمی، بسترسازی مناسب برای ورود و پیشرفت این فناوری در استان را ضروری دانست.
کد مطلب 1099520

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