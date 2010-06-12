تولید علم با بصیرت وظیفه اصلی نخبگان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسدالله قره خانی عصر شنبه در جمع نخبگان و اعضای تشکل های سیاسی دانشگاه آزاد علی آباد کتول افزود: نقش نخبگان به عنوان سرمایه های جامعه بسیار پررنگ است و پیشرفت هرجامعه ای به نخبگان آن بستگی دارد و این بدان معنا نیست که یک دانش و فن را بوجود آورده و به مرحله تولید ، بهره وری و توسعه برسانیم.

وی اظهار داشت: ‌دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین مجموعه آموزش عالی تاثیری مستقیم در توسعه علمی کشور داشته است و با تاسیس آن در شهرهای مختلف ایران امکان ادامه تحصیل فرزندان با هزینه کمتر بوجود آمده است.

نماینده مردم علی آباد کتول با اشاره به نامگذاری امسال، دانشگاه آزاد اسلامی را نمونه بارزی از همت مضاعف و کار مضاعف برشمرد که در طول 28 سال تلاش بی وقفه توانسته است به عنوان بزرگترین مجموعه آموزش عالی تاثیری مستقیم در توسعه علمی کشور داشته باشد.

وی بیان کرد: اگر ما بخواهیم در سند چشم انداز 1404 یک کشور فوق پیشرفته و زبان زد در خاورمیانه و جهان باشیم باید توسعه را در بخشهای مختلف افزایش دهیم و به مرزهای قابل قبولی برسیم که این یکی از وظایف نخبگان و مخترعین خواهد بود.