ناصر نوربخش سرمربی تیم کشتی فرنگی جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: همانطور که پیش از اعزام تیم به رقابتهای قهرمانی آسیا در چین اعلام کردم تیم ما تیمی بی تجربه بود که نفرات آن تاکنون در چنین رقابتهایی شرکت نکرده بودند.

وی ادامه داد: با وجود این کم تجربگی جوانان ایرانی عملکرد خوبی را از خود نشان دادند و با انگیزه و اعتماد به نفس بسیار بالا بروی تشک کشتی حاضر شده و با ارائه کشتی های زیبا و هوشمندانه توانستیم در هر 8 وزن صاحب مدال شویم.

نوربخش تصریح کرد:ما عملکرد تمامی این 8 کشتی گیر را به دقت زیر نظر داشته و بخوبی از نوع مبارزه آنها آگاه هستیم و بنابراین تلاش می کنیم تا بهترین ترکیب ممکن را برای رقابتهای جهانی مجارستان انتخاب کنیم.

وی تاکید کرد: سطح رقابتهای جهانی بسیار متفاوت از رقابتهای آسیایی است. البته در این مسابقات کشورهایی نظیر کره جنوبی، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان نیز حضور داشتند که در رقابتهای جهانی بوداپست حریفان جدی ما هستند.

نوربخش در ادامه اظهار داشت: چون در ورزش ایران نتیجه گرا هستیم همیشه اگر شکستی بوجود بیاید آنرا به گردن مربی می اندازند و اگر پیروزی باشد مربی در آن نقشی ندارد. بنابراین من اعلام کردم که مربیان در این پیروزی نقش چندانی ندارند همانطور که ما در شکست ها نقش پررنگی نداریم.

وی افزود: کمتر از یک ماه وقت داریم تا در رقابتهای جهانی بوداپست که روزهای 29 تیر تا 3 مرداد ماه برگزار می شود بهترین نتیجه ممکن را کسب کنیم و تلاش می کنیم در این رقابتها نیز نتیجه خوبی را کسب کنیم.

نوربخش در پایان خاطرنشان کرد: همه از کشتی انتظار کسب مدال دارند اما امکاناتی که در اختیار کشتی قرار گرفته است به هیچ عنوان با توقعات برابر نیست بطوری که ما پیش از حضور در هوانگشان از نظر اردو دچار مشکل بودیم و مجبور شدیم تعداد نفرات خود را از 40 نفر به 12 نفر کاهش دهیم تا بتوانیم تمرین کنیم که این زیبنده کشتی نیست.