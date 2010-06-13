پوشش زنان اگر چه همواره مورد توجه جوامع اسلامى، اندیشمندان و رهبران فرهنگی و دولتها بوده است اما اطلاعاتی که از خارج از مرزها (چه از کشورهای اسلامی و چه از کشورهای اروپایی که ممنوعیت حجاب در آنها اعمال شده) به دست آمده ، علاوه بر وجوه شرعی حاکی از اهمیت حجاب به مثابه الزامی فرهنگی و اجتماعی در میان بانوان مسلمان است.