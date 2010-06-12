به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا ارجمندی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت تأسیس شهرک صنایع دستی در استان قم با توجه به توانمندی و ظرفیت‌های گسترده در این عرصه اظهار داشت: استان قم در عرصه صنایع دستی در حوزه سنگ، چوب، شیشه و سرامیک به ویژه در صنعت فرش ظرفیت‌های بسیاری دارد که‌ همچنان ناشناخته مانده است.



مدیر کل میراث فرهنگی‌، صنایع دستی و گردشگری قم از تدوین پیش‌نویس تفاهم‌نامه برای تأسیس شهرک صنایع دستی با سرمایه‌گذاری خارجی از سوی یک شرکت چند ملیتی خبر داد و گفت: با برطرف شدن برخی مشکلات برای ایجاد این شهرک امیدواریم هرچه زودتر عملیات اجرایی آن آغاز شود.



ارجمندی با بیان اینکه این شهرک فقط به معنای ساخت ابنیه و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اقامت کارگاه‌ها نیست، اظهار داشت: مسئولان در این شهرک به دنبال ایجاد بازار مناسب و برقراری تعاملات مناسب به شکل فراگیر هستند تا بتوان زمینه رفع موانع و مشکلات در این بخش را به صورت ساختاری فراهم آورد.



اشتغال هفت هزار نفر در عرصه صنایع دستی در قم



وی با بیان اینکه در استان قم حدود هفت هزار نفر در عرصه صنایع دستی و هنرهای سنتی اشتغال دارند خاطرنشان کرد: برای بالابردن کیفیت، ساماندهی بازار و عرضه محصولات صنایع دستی باید سیاستگزاری‌های مشخص و برنامه‌ریزی‌های مدون صورت بپذیرد.



ارجمندی به مشکلات موجود در خصوص صنایع دستی اشاره کرد و افزود: برخی از رشته‌های صنایع دستی همچون گیوه دوزی، شربافی و سرباجی در حال انقراض‌اند که وظیفه ما آموزش و حمایت ازاین رشته‌ها است.



وی خاطر نشان کرد: در این خصوص اگر بحث بازار برای ارائه این تولیدات حل شود متقاضیان بسیاری خواهد داشت و عمده دلیل انقراض برخی از رشته‌های صنایع دستی نبود بازار مناسب است.



ارجمندی اظهار داشت: استاندارد سازی تولیدات یکی از نکات مهمی است که در سال جاری با برگزاری همایشات مختلف بدنبال تعریف استانداردهای بین‌المللی محصولات در این بخش هستیم تا بتوانیم کیفیت مناسبی را در صنایع دستی ایجاد کنیم.



وی با تأکید بر ضرورت بسته‌بندی مناسب در تولیدات صنایع دستی اظهار داشت: هنرمندان باید در این زمینه آشنایی‌های کافی را پیدا کنند و سازمان نیز برای حمایت از هنرمندان 50 درصد هزینه بسته بندی تولیدات صنایع دستی را پرداخت می‌کند.



صنعت فرش در قم نیازمند توجه بیشتر



ارجمندی همچنین تصریح کرد: عمده کار صنایع دستی و هنرهای سنتی در استان قم به شکل ابتدایی و سنتی انجام می‌شود که در صورت ارائه آموزش‌های لازم و استفاده از روش‌های نوین می‌توان بیش از پیش از ظرفیت‌های این بخش بهره‌مند شویم.



وی در ادامه افزود: صنعت فرش در استان قم نیز آنگونه که باید و شاید در سطح ملی و بین‌المللی شناخته شده نیست که می‌توان با فراهم آوردن تمهیدات لازم بازار خوبی را برای این محصول متصور باشیم.



شرکت تعاونی فراگیر صنعتگران راه اندازی می‌شود



ارجمندی در ادامه با بیان اینکه شرکت تعاونی فراگیر با هدف ایجاد تشکل در صنعتگران در قم راه اندازی می‌شود افزود: این شرکت به زودی تأسیس و به ثبت می‌رسد و تلاش می‌کنیم تا همه صنعتگران در آن عضو شوند.



وی اضافه کرد: پیش بینی می‌شود بالای دو هزار نفر تحت پوشش شرکت تعاونی فراگیر قرار بگیرند.



مدیرکل صنایع دستی استان قم در ادامه با بیان اینکه این شرکت شامل دو دهک بالا و پایین جامعه می‌باشد خاطر نشان کرد: 30 درصد اعضا مربوط به دهک بالا و 70 درصد نیز اختصاص به دهک پایین دارد که مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند و کمک‌های بلاعوض و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار آنها قرار می‌گیرد.



وی همچنین در این خصوص تصریح کرد: شرکت تعاونی فراگیر استان قم جزء سه شرکت فراگیری است که در کشور به ثبت خواهد رسید.



ارجمندی در ادامه به طرح‌های حمایتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اشاره کرد و افزود: در این خصوص سازمان دائما نمایشگاه‌هایی را به صورت رایگان در سراسر کشور برگزار می‌کند که در نمایشگاه برگزار شده در تهران تعداد 3 غرفه به استان قم اختصاص یافته است.



وی اظهار داشت: در سال 88 در استان قم بیش از سه هزار نفر آموزش‌های رایگان صنایع دستی را به منظور توانمندسازی و ایجاد اشتغال صنعتگران فرا گرفتند.



مدیرکل صنایع دستی استان قم با بیان اینکه تعداد 430 نفر از زنان بی‌سرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی، دوره‌های آموزشی صنایع دستی را گذرانده‌اند افزود‌: این آموزش‌ها در راستای برنامه‌های حمایتی سازمان می‌باشد تا هنرمندان کالاهای خوب و متناسب بازار را تولید کنند.



ارجمندی اضافه کرد: اگر هنرمندان کارهای ویژه‌ای داشته باشند که به تأیید معاونت سازمان صنایع دستی برسد برای ثبت در یونسکو و مجامع بین‌المللی در دستور کار قرار می‌گیرد.



موزه صنایع دستی در قم افتتاح شد



مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی قم با اشاره به ضرورت‌های ایجاد موزه برای جامعه گفت: موزه به عنوان پیوند دهنده میان گذشتگان و آیندگان و نماد تاریخی یک ملت کارکردهای معنوی و مادی بسیاری دارد و رویکرد ما در اداره کل میراث فرهنگی قم ایجاد و توسعه موزه‌ها در استان است.



ارجمندی ادامه داد: به منظور حمایت از صنعتگران استان‌، موزه صنایع دستی خانه یزدان‌پناه افتتاح شد که در این موزه آثار هنری هنرمندان به نمایش در‌خواهد آمد.



وی افزود: این موزه به عنوان مرکز تجمع و ارئه خدمات صنعتگران استان قم تعریف شده است که هنرمندان به صورت زنده آموزش‌هایی در این زمینه به علاقمندان ارائه می‌کنند .



مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی قم افزود: هنرمندانی که بخواهند آثار هنری خود را در این موزه به نمایش بگذارند می‌توانند به صورت رایگان از این فضا برای ارائه آثار خود استفاده کنند.



ارجمندی همچنین به وجود نگارخانه در این موزه اشاره کرد و گفت: هنرمندان و صنعتگران علاقه‌مند می‌توانند آثار خود را به مدت 15 روز در این نگارخانه به صورت رایگان به نمایش بگذارند.



وی با بیان اینکه موزه هنرهای سنتی و صنایع دستی قم دومین موزه استان قم می‌باشد تصریح کرد: روزانه 100 نفر از این موزه بازدید می‌کنند که بازدید برای عموم آزاد و رایگان می‌باشد.



مهمترین مشکل فعالان صنایع دستی، بازاریابی تولیدات است



ارجمندی در ادامه با بیان اینکه دوره‌های بسته‌بندی و بازاریابی کالاهای صنایع دستی در تیرماه امسال برگزار می‌شود خاطر نشان کرد: مهمترین مشکل صنعتگران در عرصه صنایع دستی بازاریابی تولیدات است.



وی ابراز داشت: برای این منظور سه نقطه از شهر که شامل اطراف حرم حضرت معصومه‌(س)، مسجد جمکران و عوارضی قم می‌باشد شناسایی شدند تا بازارهای ثابت صنایع دستی ایجاد شوند.



هنرمندان صنایع دستی به صورت رایگان بیمه می‌شوند



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم در خصوص بیمه هنرمندان نیز گفت: هنرمندان صنایع دستی و کارفرماها از تیر ماه سال جاری به صورت رایگان بیمه می‌شوند که در حال حاضر در مرحله تشکیل پرونده ها هستیم و 300 نفر نیز مراحل پایانی خود را سپری می کنند. وی در ادامه اظهار داشت: از تیرماه امسال کارفرماهای کارگاه‌های صنایع دستی مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند و به صنعتگران نیز تخفیف 23 درصدی سازمان تأمین اجتماعی تعلق می‌گیرد.



وی در خاتمه خبر داد: 24 خرداد ماه در سالن اجلاس سران، همایش تجلیل از هنرمندان با حضور ریاست جمهوری و استاندارن برگزار می‌شود که در این مراسم نیز از یکی از هنرمند قمی تجلیل خواهد شد.