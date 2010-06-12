25 هزار نفر از مردم استان قزوین خون اهدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه وامام جمعه قزوین عصر شنبه در دیدار مدیر کل و کارکنان انتقال خون استان قزوین اظهار داشت: کسانی که با اهدا خون خود جان بیماران را نجات می دهند اجرشان نزد خداوند محفوظ است و این کار ارزشمند اجر دنیوی و اخروی دارد.

وی افزود: با آموزش مردم و فرهنگسازی می توان افراد بیشتری را برای مشارکت در این کار انسانی تشویق کرد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری تامین خون سالم برای نیازمندان و بیماران را از وظایف اصلی کارکنان سازمان انتقال خون دانست و بیان کرد: با استفاده از نیروهای متخصص و تامین امکانات مورد نیاز باید برای تامین خون سالم و اهدا آن به نیازمندان تلاش بیشتری کنید.

در ادامه این دیدار سیامک اسدی مدیرکل انتقال خون استان قزوین با ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده است، گفت: در سال گذشته بیش از 25 هزار و 452 نفر با اهدا خون خود به یاری بیماران و نیازمندان شتافتند.

وی مشارکت مردم قزوین در اهدا خون به نیازمندان را خوب توصیف کرد و افزود: نجات جان بیماران و تامین خون مورد نیازآنها تنها با مشارکت و همدلی افراد خیر ممکن شده و تداوم آن نیز به همکاری مردم نیازمند است.