توقف 20 ماهه ساخت خانه کشتی فارس/ نه از پیمانکار خبری هست نه از مدیرکل!

زین العابدین عرب رئیس هئیت کشتی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از 20 ماه پیش ساخت سالن کشتی شیراز در یکی از مناطق محروم این شهرستان زیر نظرشرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی آغاز شد.

وی ادامه داد: پیمانکار این پروژه از اهالی شیراز نبود و پس از اینکه پروژه بیست درصد پیشرفت داشت متاسفانه ساخت این خانه کشتی تعطیل شد و حتی من با توجه به حضورم در شورای شهر شهرستان شیراز مشکل پروانه ساخت را حل کردم اما متاسفانه این پروژه همچنان تعطیل است.

عرب تصریح کرد: ما پیگیری های لازم را از طریق اداره کل تربیت بدنی و فدراسیون کشتی انجام داده ایم اما متاسفانه هنوز هیچ جوابی از مسئولان شرکت توسعه در مورد دلایل تعطیلی این پروژه دریافت نکردیم.

وی با بیان اینکه نمی داند مشکل چیست تاکید کرد: من در این زمینه پیشنهاد می دهم که مسئولان سازمان تجهیز ساخت این خانه کشتی را به پیمانکاری از استان فارس بدهند و کار زیر نظر معاونت استانداری پیگیری شود تا به نتیجه رسیده و شامل احداث این خانه کشتی باشیم.

عرب در مورد برنامه های کشتی فارس در سال 89 خاطرنشان کرد: تقویم مفصل و خوبی را آمده کرده بودیم که برگزاری لیگ استان فارس با حضور 20 شهرستان در برنامه ما بود که قرار بود بودجه آن تامین شود اما با تغییر مدیرکل تربیت بدنی، هنوز مدیر کل جدید معرفی نشده است و هیئت برتر استان فارس در سال 88 هنوز بودجه خود در سال جدید را نمی داند و اگر اداره کل در این زمینه کمک کند و بودجه تامین شود ما لیگ آزاد را با حضور 16 تیم و لیگ فرنگی را با حضور 10 برگزار می کنیم ضمن اینکه بحث مهم استعدادیابی را با جدیت نیز دنبال می کنیم.

رشید خدابخش مدیر کل سابق تربیت بدنی استان فارس چندی پیش به عنوان مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان تعیین شد.